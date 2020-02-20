Граждане все чаще жалуются на коллекторов

— В 2019 году в области работало 12 юрлиц у которых, в качестве основного вида деятельности, зарегистрирована деятельность по возврату просроченной задолженности. Всего в госреестр включено 284 компании. За год мы рассмотрели 1614 обращений граждан — в 1,3 раза больше, чем в 2018 году (1239), — сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Новосибирской области Эдуард Бабков.

В результате рассмотрения обращений было выявлено 289 административных правонарушений (по ст. 14.57 КоАП РФ): в 3 раза больше, чем в 2018 году. Суды рассмотрели 279 протоколов, 269 лиц привлечены к ответственности на общую сумму 13,9 млн рублей.

— Пока с коллекторов взысканы штрафы на 13,2 млн рублей, которые поступили в бюджет. Но, мы не сомневаемся, что будет взыскана вся сумма, так как компании реальные, работающие, — пояснил Бабков.

По просьбе редакции InfoPro54 он также прокомментировал информацию о закинициативе, появившейся на федеральном уровне. Напомним, в середине января Минфин РФ, при публикации бюджетных расходов на деятельность службы судебных приставов, предложил снизить нагрузку на ФССП за счет создания в стране института частных судебных приставов, которые будут взыскивать долги с юрлиц. ФССП предлагается оставить полномочия по работе с гражданами.

По личному мнению Эдуарда Бабкова, эффект от работы с должниками приставов будет гораздо больше.

— У приставов достаточно большой инструментарий воздействия на должников. Не думаю, что коллекторам (частным приставам) будут даны такие возможности, — говорит он. — В частности, наши дознаватели могут возбудить уголовное дело. У коллекторов, скорее всего, дело ограничится только звонками и беседой, а это дает гораздо меньший эффект.

Фото: pixabay.com, автор- Angelo_Giordano