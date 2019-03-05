В Новосибирске стало больше миллионеров

Количество физлиц и предпринимателей, чей доход превысил миллион рублей в год, в 2018 году в Новосибирске стало больше, по сравнению с предыдущей декларационной кампанией. Число миллионеров из физлиц выросло на 25%, из предпринимателей — на 10%. Такие данные озвучил на пресс-конференции в ТАСС руководитель регионального управления федеральной налоговой службы Алексей Легостаев.

— Грубо говоря, продал человек товар за 10 млн рублей и записал в декларации, что доход составил 10 млн. Другой вопрос, что он тут же заявляет профессиональные вычеты, говоря, что из своих доходов потратил 9,5 млн. Но, опять же, есть инфляция, рост цен. Поэтому у нас приблизительно на четверть увеличилось количество людей, у которых доходы перешли «планку» в миллион рублей. То же самое можно сказать об индивидуальных предпринимателях, чей доход превысил «планку» в миллион рублей, — уточнил Легостаев.

В целом, по данным УФНС, по итогам 2018 года общая сумма налогов, исчисленная физлицами, составила 838 млн рублей. Среди наиболее значимых декларируемых доходов указаны доходы, полученные за пределами России (35% налога), полученные от реализации недвижимости (27%), от продажи акций и ценных бумаг (14%).

Количество миллиардеров, по итогам декларационной кампании 2018 года в регионе, напротив, сократилось: с восьми до четырех человек у физлиц и с трех до двух — у предпринимателей.

— Эта категория у нас тоже, как правило, специфическая. Она связана с какими-то разовыми операциями, сделками. Кто-то продает бизнесы, кто-то — пакеты ценных бумаг. В прошлом году таких операционных сделок по продаже активов было меньше. То есть это никак не характеризует общую ситуацию с доходами нашего населения. То же самое и у индивидуальных предпринимателей, — пояснил Алексей Легостаев.

За два первых месяца 2019 года мобилизация налоговых платежей в Новосибирской области составила 26 млрд рублей. 9 млрд (рост около 8%) перечислены в федеральный бюджет. Поступления НДС составили 104,5% к уровню 2018 года, налога на прибыль организаций — около 130%. Темпы поступления по налогу на доходы физлиц за 2 месяца составили 113%, по страховым взносам — 112,4%.

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