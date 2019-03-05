 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В Клубе Директоров обсудили «Управление изменениями в компании»

Следующее заседание клуба 28 марта.
  • 05/03/2019, 17:17
В Клубе Директоров обсудили «Управление изменениями в компании»

28 февраля 2019 года состоялось двадцать четвертое заседание Клуба Директоров на тему: «Управление изменениями в компании», сообщили организаторы мероприятия.

Тема управления изменениями в компаниях актуальна всегда, так как руководители периодически проводят изменения в своих бизнесах.

Спикер Калачев Игорь (директор Института социальных систем и технологий, кандидат социологических наук, тьютор, Новосибирская открытая школа бизнеса. Международный институт менеджмента «ЛИНК», The Open University Business School) рассказал о главных принципах и основополагающих концепциях управления изменениями. А также напомнил директорам об исследованиях в области менеджмента изменений, проведенных разными специалистами этой сферы. Например, 87,5% работников линейного звена приветствуют изменения, если они проводятся понятным для них способом. Одним из главных тезисов является то, что, если директор хочет проводить изменения успешно и получать запланированные результаты, то ему необходимо обучаться стратегии и тактике проведения изменений.

Эксперт заседания Карапетян Эдгар (основатель компании «Стройбизнесгруппа», эксперт общественной палаты НСО по устойчивому развитию и инвестициям) поделился опытом стремительного роста и как следствие, стремительных изменений масштабов собственного бизнеса. Конечно, ему пришлось резко изменить кадровую политику компании, провести жесткую ротацию персонала и изменение многих бизнес-процессов. Но полученный при этом результат превзошел все его ожидания.

Эксперт Андрушкевич Михаил (директор и соучредитель клиники «Санитас») отметил особенности проведения изменений в медицинском бизнесе, где персонал – наиглавнейший и сложновосполнимый ресурс компании. Поэтому, для того, чтобы процесс внедрения изменений протекал успешно, нужно придерживаться принципа последовательности и постепенности, используя образовательную и переговорные стратегии внедрения изменений.

Ладан Александр (директор компании «Нео Пак», экс-совладелец компании «Сибирский берег») говорил о важности подбора и специальной оценки персонала, и управленческой команды по ценностям для того, чтобы дальнейшие изменения в компании возможно было проводить эффективно и с наименьшим сопротивлением персонала. Роль консультантов при управлении изменениями также оправдана, особенно при сложных и длительных изменениях. В своей управленческой практике Александр использовал образовательные и переговорные стратегии внедрения изменений, львиная доля которых закончилась успешно.

Мартыненков Владимир (генеральный директор строительного концерна «Метаприбор», директор компании «Аква Сити», собственник «Группа Мета») в своем видеоспиче подтвердил тот факт, что люди сопротивляются не изменениям, а способам их проведения. И что если сотрудникам показать самые худшие варианты развития ситуации без изменений, то они откликаются на этот процесс. Оттолкнуться от конечной цели через изменения – значит привести свою компанию к успеху!

Участники и эксперты согласились, что управление изменениями требует управленческой воли и, одновременно, гибкости, умению прогнозировать и договариваться со всеми заинтересованными сторонами.

Следующее заседание клуба 28 марта 2019.

Тема: «Стратегия и тактика продаж: главное»

Фото: предоставлено Клубом Директоров

Популярное с сайта

«Газпром нефть» не рассматривает «ВПК Ойл» как прямого конкурента

«Газпром нефть» не рассматривает «ВПК Ойл» как прямого конкурента

05/03/2019, 16:51
На рынке Новосибирской области места хватит обоим игрокам.
СО РАН инициирует трехлетний мораторий на действия с федеральным имуществом

СО РАН инициирует трехлетний мораторий на действия с федеральным имуществом

05/03/2019, 16:13
Федеральное имущество предлагается передать под контроль новой управляющей структуры Академгородка 2.0.
Погрузка на ЗСЖД выросла на 2,6%

Погрузка на ЗСЖД выросла на 2,6%

05/03/2019, 16:07
Каменного угля с начала года погружено почти 39 млн тонн.

Актуальный разговор

Новосибирск — самый конкурентный город в России на рынке МФО

Новосибирск — самый конкурентный город в России на рынке МФО

Все материалы
Новости

Компания из Сочи сорвала строительство спортивного объекта в Колывани

05/03/2019, 20:17

Проверки объектов долевого строительства будут проходить в новом формате

05/03/2019, 18:15

ГПНТБ требуется пространство

05/03/2019, 17:46

В Новосибирске стало больше миллионеров

05/03/2019, 17:42

В 2018 году оборот новосибирских предприятий общепита составил 26,8 млрд. рублей

05/03/2019, 17:04

«Газпром нефть» не рассматривает «ВПК Ойл» как прямого конкурента

05/03/2019, 16:51

СО РАН инициирует трехлетний мораторий на действия с федеральным имуществом

05/03/2019, 16:13

Погрузка на ЗСЖД выросла на 2,6%

05/03/2019, 16:07

В зоне риска 30% строящихся объектов в Новосибирске

05/03/2019, 15:34

В Новосибирске вынесен приговор по делу о покушении на мошенничество с помощью векселя

05/03/2019, 15:26

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска