В Клубе Директоров обсудили «Управление изменениями в компании»

28 февраля 2019 года состоялось двадцать четвертое заседание Клуба Директоров на тему: «Управление изменениями в компании», сообщили организаторы мероприятия.

Тема управления изменениями в компаниях актуальна всегда, так как руководители периодически проводят изменения в своих бизнесах.

Спикер Калачев Игорь (директор Института социальных систем и технологий, кандидат социологических наук, тьютор, Новосибирская открытая школа бизнеса. Международный институт менеджмента «ЛИНК», The Open University Business School) рассказал о главных принципах и основополагающих концепциях управления изменениями. А также напомнил директорам об исследованиях в области менеджмента изменений, проведенных разными специалистами этой сферы. Например, 87,5% работников линейного звена приветствуют изменения, если они проводятся понятным для них способом. Одним из главных тезисов является то, что, если директор хочет проводить изменения успешно и получать запланированные результаты, то ему необходимо обучаться стратегии и тактике проведения изменений.

Эксперт заседания Карапетян Эдгар (основатель компании «Стройбизнесгруппа», эксперт общественной палаты НСО по устойчивому развитию и инвестициям) поделился опытом стремительного роста и как следствие, стремительных изменений масштабов собственного бизнеса. Конечно, ему пришлось резко изменить кадровую политику компании, провести жесткую ротацию персонала и изменение многих бизнес-процессов. Но полученный при этом результат превзошел все его ожидания.

Эксперт Андрушкевич Михаил (директор и соучредитель клиники «Санитас») отметил особенности проведения изменений в медицинском бизнесе, где персонал – наиглавнейший и сложновосполнимый ресурс компании. Поэтому, для того, чтобы процесс внедрения изменений протекал успешно, нужно придерживаться принципа последовательности и постепенности, используя образовательную и переговорные стратегии внедрения изменений.

Ладан Александр (директор компании «Нео Пак», экс-совладелец компании «Сибирский берег») говорил о важности подбора и специальной оценки персонала, и управленческой команды по ценностям для того, чтобы дальнейшие изменения в компании возможно было проводить эффективно и с наименьшим сопротивлением персонала. Роль консультантов при управлении изменениями также оправдана, особенно при сложных и длительных изменениях. В своей управленческой практике Александр использовал образовательные и переговорные стратегии внедрения изменений, львиная доля которых закончилась успешно.

Мартыненков Владимир (генеральный директор строительного концерна «Метаприбор», директор компании «Аква Сити», собственник «Группа Мета») в своем видеоспиче подтвердил тот факт, что люди сопротивляются не изменениям, а способам их проведения. И что если сотрудникам показать самые худшие варианты развития ситуации без изменений, то они откликаются на этот процесс. Оттолкнуться от конечной цели через изменения – значит привести свою компанию к успеху!

Участники и эксперты согласились, что управление изменениями требует управленческой воли и, одновременно, гибкости, умению прогнозировать и договариваться со всеми заинтересованными сторонами.

Следующее заседание клуба 28 марта 2019.

Тема: «Стратегия и тактика продаж: главное»

Фото: предоставлено Клубом Директоров