Рабочая группа Госсовета РФ рассмотрела эффективные механизмы управления ресурсами системы образования

Повышение роли российских регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы обсудили на заседании подгруппы «Образование» рабочей группы «Образование и наука» Госсовета РФ 29 января в Кирове, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Губернатор Новосибирской области, руководитель рабочей группы Госсовета Андрей Травников озвучил список инициатив регионов, которые выносили на обсуждение в течение 2019 года. В частности, была озвучена инициатива по упрощению процедуры разработки программ для среднего профессионального образования (СПО) и актуализации перечня профессий топ-50.

— Система профобразования, в первую очередь, среднего, должна более оперативно реагировать на запросы рынка профессий, требования работодателя. Одно из предложений — упрощение процедуры разработки стандартов и образовательных программ по новым специальностям, а также актуализации перечня профессий топ-50, — подчеркнул Андрей Травников.

Руководитель рабочей группы Госсовета РФ также обозначил вопрос разнообразия методов оценки квалификации выпускников учреждений СПО. Существует как минимум три инструмента оценки: это ГИА, это стандарты WorldSkills, это независимая система оценки квалификации. При этом у многих предприятий существуют и индивидуальные требования к партнерам из сферы среднего профобразования. «

— Мы считаем, необходимо эти системы сближать. Как минимум — ГИА и независимую оценку квалификации, — сказал Андрей Травников.

Кроме того, рабочая группа обсудила итоги реализации в 20 регионах пилотного проекта по апробации трёх новых моделей управления образованием, связанных с перераспределением обязательств. Напомним, что проект по разработке эффективных региональных моделей — проект регионализации школ — стартовал в 2017 году. Следующий этап – расширение числа пилотных регионов с учетом анализа обобщённых результатов апробации моделей, всех их плюсов и минусов.

— Практически все субъекты РФ имеют опыт регионализации по той или иной форме. Считаю, что необходимо обобщить этот опыт, сформировать в типовые модели, разработать образцы документов, которые можно было бы использовать. Но ни в коем случае не следует навязывать обязательную тотальную регионализацию, — подчеркнул Андрей Травников.

Создание модели для каждого региона требует индивидуального подхода с учетом специфики географических, экономических, социальных условий субъекта РФ, каждый регион может отработать собственную модель, отметили на совещании.

Участники совещания также обсудили вопрос увеличения бюджетных мест в региональных вузах. Напомним, что согласно инициативе президента РФ Владимира Путина, обозначенной в послании Федеральному Собранию 15 января, необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, отдавая их в приоритетном порядке «именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров».

При решении этой задачи важно учитывать и соотношение между квотами на очные и заочные бюджетные места в вузы, в частности, — педагогические.

— Квоты на бюджетные места увеличиваются последние годы, при этом одновременно меняется соотношение между очными и заочными местами: очные места сокращаются», — отметил Андрей Травников. Этот вопрос также требует совместной проработки со специалистами профильных федеральных министерств.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области