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В Новосибирске стартует пятый трек молодежного проекта «Маршрут Вдохновения»

  • 07/10/2022, 12:41
В Новосибирске стартует пятый трек молодежного проекта «Маршрут Вдохновения»
Основными направлениями в Новосибирской области станут наука и медицина. Участвовать могут подростки 14-18 лет, проживающие на территории региона.

Пятый трек продлится шесть дней, а его главная цель — выявить у подростков сильные личные качества и помочь им в поиске и реализации своей мечты.

Планируется два этапа мероприятия. В первом этапе, с 4 по 24 октября, будет проходить конкурсный отбор участников — любой желающий в возрасте от 14 до 18 лет может написать в личные сообщения группы «Маршрут Вдохновения» ВКонтакте и начать выполнять специальные задания. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут приглашены на второй — очный этап «Маршрута Вдохновения», который пройдет в регионе с 15 по 20 ноября.

Благодаря постоянному общению с Наставниками, среди которых известные российские предприниматели и общественные деятели, дети смогут увидеть весь спектр доступных им возможностей, определиться с планами на будущее, а также сделать первые шаги в их направлении. Результатом «Маршрута вдохновения», станет способность ребенка делать осознанный выбор своего будущего и первые шаги на пути к его реализации.

— Это необычное событие, которое поможет подросткам лучше узнать себя, свои сильные стороны и найти свою мечту. Методология, по которой мы работаем, уже неоднократно доказала свою эффективность в других городах, и мы уверены, Новосибирская область не станет исключением. В этом нам также помогают Вдохновители — успешные предприниматели, ученые и общественные деятели России. Общаясь с детьми вживую все 6 дней, — прокомментировал Михаил Палей, сооснователь Всероссийского движения «Вдохновители».

Основными направлениями проекта «Маршрут вдохновения» в Новосибирской области станут наука и медицина. Участники смогут пройти путь героя: вдохновиться наукой и медициной, пообщаться с представителями этих направлений, пройти мастер-классы, тренинги и поучаствовать в практиках по созданию собственных проектов. Также ребят ждут: уникальный авторский тренинг по поиску мечты «Путь к мечте», масштабный городской Фестиваль «Вдохновение», где они познакомятся с исследованиями и достижениями российских ученых в науке и медицине, настоящий туристический поход, а также создание арт-объекта, который в конце этапа будет передан городу.

Возраст: 14+

Фото с официальной страницы Всероссийского движения «Вдохновители» Вконтакте

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : молодежный проект маршрут вдохновения дети вдохновители


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