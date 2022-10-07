Норвегия ужесточила контроль за российскими рыболовецкими судами

Ранее ЕС в рамках пятого пакета санкций запретил кораблям под российским флагом заходить в свои порты, кроме рыболовецкого флота, который перевозит сельхоз продукцию, продукты питания и гуманитарную помощь.

Однако на днях на пресс-конференции по безопасности норвежских портов Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила, что страна ужесточает контроль за российскими рыболовецкими судами, и теперь они смогут доставлять рыбу только в три порта: Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд, передает РБК со ссылкой на Aftenposten.

Причиной послужило подозрение в причастности России к крупномасштабному саботажу газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море, а также активность российских беспилотников в норвежской инфраструктуре.

Рыболовное сотрудничество между Норвегией и Россией началось с середины 70-х годов. Оно означает, что страны договариваются о квотах на вылов. В соглашении также говорится, что российские рыбаки могут ловить рыбу в норвежских районах.

Ранее редакция сообщала, что порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок в Россию и из нее.