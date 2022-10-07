Ключевая интрига новых мусорных концессий — требования к участникам

Подготовка к заключению новых мусорных концессий в Новосибирской области вышла на финишную прямую. На сайте правительства региона размещены постановления №458 и №459 о заключении концессионных соглашений в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области в селах Верх-Тула и Раздольное. В течение 21 дня концедент, роль которого будет выполнять Министерство ЖКХ, объявит сам конкурс. До этого ведомство должно подготовить ряд документов: сформировать комиссию, подготовить проект концессионного соглашения, где прописать требования к потенциальным участникам тендера.

Редакция Infopro54 попросила заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Вадима Агеенко, который курирует тему мусорной реформы в Законодательном собрании Новосибирской области с 2016 года, прокомментировать итоговый вариант концессии.

— Постановлениями определены ключевые параметры: где будут строиться мусорные полигоны, как и за какие деньги. Я изучил все документы и могу сказать, что правительство остановилось на третьем варианте, из тех, которые выносило на рабочие группы в правительстве и внесло в Заксобрание на рассмотрение депутатов 23 августа: цена 3,2 и 3,6 млрд, мощность объектов — 300 и 320 тысяч в год, объем захоронения (полигоны) — 120 и 130 тысяч тонн, валовая выручка, — констатировал Агеенко. — Наши слова о том, что цены на объекты завышены — не услышали. И если концессию 2016 года для региона можно было назвать золотой, то две новые будут точно брильянтовые. Единственное к чему прислушались — к нашим словам о том, что нельзя завышать объемы ТКО, и в приложениях к постановлению прописаны минимально допустимые объемы: 255 и 280 тысяч тонн, чтобы концессионер не мог заявить, что ему недопоставили ТКО.

В первую очередь собеседник редакции подчеркнул, что после публикации постановления правительства никакие изменения в параметры концессии, прописанные в приложениях, внести уже невозможно.

Собеседник пояснил, что правительство области все-таки включило в концессию пункты по строительству двух дополнительных объектов, даже несмотря на то, что никаких нормативных документов на федеральном уровне, в том числе в федеральном законе об отходах, в их отношении не принято, в наличии только цель — доводить до 100% переработку ТКО, которую продвигает ППК «Региональный экологический оператор». Речь идет о площадках для компостирования отходов, которые стоят около 550 млн рублей. Депутат отмечает: пока непонятно, будет ли отбираться такой объем органических отходов, чтобы загрузить цеха по компостированию. Второй объект — цеха по изготовлению PDF-топлива (Топливо, получаемое из различных видов отходов. — Ред.) — по 220 млн рублей. Перерабатывать (сортировать) необходимо все 100% ТКО поступающих на объект, из них не менее 15% необходимо направлять на изготовление PDF-топлива и 30% на компостирование.

— До сих пор нет ответа на вопрос о том, куда девать полученное PDF-топливо. Его изготовление нельзя включить в тариф — это нерегулируемый, коммерческий вид деятельности. В правительстве предполагают заключить договор с Искитимским цементным заводом, так как PDF-топливо рекомендуют сжигать на таких предприятиях. Но возьмет предприятие его или нет, по какой цене — непонятно, — рассуждает Вадим Агеенко. — Подчеркну, что в строительство объектов по концессии концедент (область) деньги не вкладывает — все расходы должен финансировать инвестор (концессионер). При этом все затраты концессионера войдут в его валовую выручку, а значит, повлияют на тарифы концессионера и, соответственно, на единый тариф регионального оператора.

По его словам, после запуска концессии в 2025 году цена приема отходов на новых полигонах составит 3 530 рублей за тонну. Отметим, что сегодня тариф для МУП «Спецавтохозяйство» (Управляет Левобережным и Гусинобродским полигонами. — Ред.) составляет 501 рубль за тонну. Если допустить, что за три года тариф для МУП САХ поднимется до 700 рублей за тонну, то рост тарифа составит 3530/700 — в пять раз. Единый тариф для населения в 2025 году изменится меньше, но тоже ощутимо.

— В тарифе для населения 80% занимает транспортировка мусора. Около 15% приходятся на полигоны. С учетом официально рекомендованного уровня инфляции (4,3% в год) в 2025 году тариф на утилизацию мусора для населения может увеличиться на 30-35%. Чтобы понять, насколько это ощутимо, вспомните, что примерно такой же рост был в конце 2020 года, когда ФАС по суду обязало регион проиндексировать цены на услуги регоператора, — напоминает Вадим Агеенко.

— Сейчас концессионер вполне может построить на полигоне заводик, перерабатывать отсортированное вторсырье и зарабатывать на этом, — продолжает Вадим Агеенко.

По-прежнему странным зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ называет увеличение площади под правобережный полигон. По его словам, ранее при захоронении 300 тысяч тонн ТКО было достаточно 70 га, а сейчас выделили 270 при уменьшении объемов захоронения. При этом, согласно концессии, реально захораниваться будут 120-130 тысяч тонн — остальное должно перерабатываться.

По оценке собеседника редакции, новые концессии пока не предполагают появления судебных исков. Они возможны, когда будут опубликованы документы с критериями к потенциальным участникам конкурса.

— Первоначально в требованиях был прописан такой пункт, как годовой доход не менее 500 млн рублей в течение трех лет. Я посмотрел финансовую отчетность нашего крупнейшего предприятия МУП «САХ» — оно не попадает под эти параметры. В 2021 и 2022 годах его годовой доход был более 500 млн рублей, а в 2019-м — немного до этой суммы недотягивал. По формальным признакам они отсекаются. Посмотрим, что МинЖКХ пропишет в документах сейчас, — комментирует Агеенко. — Теоретически возможен вариант, когда один претендент заявится на обе концессии.

Напомним, концессию 2016 года правительств области разорвало в мае. В отношении ООО «Экология-Новосибирск» (Входит в ГК «ВИС». — Ред.), которая должна была реализовывать первую мусорную концессию, недавно была введена стадия банкротства — временное управление.

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