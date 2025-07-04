В Новосибирске стартуют яркие летние фестивали

Новосибирск вступает в новую неделю, полную ярких впечатлений и возможностей для интересного досуга! С 5 по 11 июля 2025 года город предложит своим жителям и гостям множество культурных, развлекательных и познавательных мероприятий. Независимо от ваших предпочтений и бюджета, вы обязательно найдете что-то по душе — от увлекательных театральных постановок и музыкальных вечеров до бесплатных выставок и активностей на свежем воздухе. Планируйте свою неделю вместе с нами!

Музыкальный спектакль «Красная Шапочка»

Дата, время: 5 июля, 11:00 и 14:00

5 июля, 11:00 и 14:00 Местоположение: Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и Балета (НОВАТ)

Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и Балета (НОВАТ) Описание: Яркий и красочный музыкальный спектакль по мотивам любимой сказки, который подарит радость и незабываемые впечатления как самым юным зрителям, так и их родителям. Отличный повод провести выходной всей семьей.

Яркий и красочный музыкальный спектакль по мотивам любимой сказки, который подарит радость и незабываемые впечатления как самым юным зрителям, так и их родителям. Отличный повод провести выходной всей семьей. Цена: от 500 ₽

от 500 ₽ Возраст посещения: 0+ (рекомендовано для детей от 3 лет)

Концерт органной музыки «Величие барокко»

Дата, время: 6 июля, 17:00

6 июля, 17:00 Местоположение: Новосибирская государственная филармония, Камерный зал

Новосибирская государственная филармония, Камерный зал Описание: Погрузитесь в величественный мир органной музыки эпохи барокко. Прозвучат произведения великих композиторов, таких как Бах и Гендель, в исполнении виртуозного органиста. Вечер для ценителей классики и атмосферной музыки.

Погрузитесь в величественный мир органной музыки эпохи барокко. Прозвучат произведения великих композиторов, таких как Бах и Гендель, в исполнении виртуозного органиста. Вечер для ценителей классики и атмосферной музыки. Цена: от 700 ₽

от 700 ₽ Возраст посещения: 6+ (как правило, на классические концерты допускаются дети, способные соблюдать тишину)

Выставка «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения»

Дата, время: с 4 июля по 12 октября

с 4 июля по 12 октября Местоположение: Новосибирский государственный художественный музей

Новосибирский государственный художественный музей Описание: У новосибирцев и гостей столицы Сибири есть уникальная возможность познакомиться с работами Валентина Серова из коллекций музеев от Владивостока до Минска. Эти работы позволят в полной мере продемонстрировать масштаб творчества автора. В экспозицию вошли живописные и графические произведения художника, характеризующие наследие Валентина Серова во всем жанровом и стилистическом разнообразии.

У новосибирцев и гостей столицы Сибири есть уникальная возможность познакомиться с работами Валентина Серова из коллекций музеев от Владивостока до Минска. Эти работы позволят в полной мере продемонстрировать масштаб творчества автора. В экспозицию вошли живописные и графические произведения художника, характеризующие наследие Валентина Серова во всем жанровом и стилистическом разнообразии. Цена: от 500 ₽

от 500 ₽ Возраст посещения: 12+

Большой open-air фестиваль фолк-рок музыки «Лихолесье»

Дата, время: 4-6 июля

4-6 июля Местоположение: Искитим, база отдыха Тихая Гавань

Искитим, база отдыха Тихая Гавань Описание: Сказочно-средневековый фестиваль, где можно встретить эльфов и троллей, проходят косплеи и интерактивы для взрослых и детей.

Сказочно-средневековый фестиваль, где можно встретить эльфов и троллей, проходят косплеи и интерактивы для взрослых и детей. Цена: по билетам

по билетам Возраст посещения: 6+

Музыкальный фестиваль «Индия» 2025

Дата, время: со 2 по 6 июля

со 2 по 6 июля Местоположение: на берегу Обского моря, между деревнями Завьялово и Ерестная

на берегу Обского моря, между деревнями Завьялово и Ерестная Описание: Фестиваль — открывает порталы в другие измерения — в мультивселенную, с бесконечным количеством музыкальных миров и возможностей развития событий. Среди вековых сосен, на берегу Обского моря, тебя ждут 6 неповторимых миров, где электроника сплетается с природой, а земля дрожит от басов.

Фестиваль — открывает порталы в другие измерения — в мультивселенную, с бесконечным количеством музыкальных миров и возможностей развития событий. Среди вековых сосен, на берегу Обского моря, тебя ждут 6 неповторимых миров, где электроника сплетается с природой, а земля дрожит от басов. Цена: по билетам

по билетам Возраст посещения: 18+

XVI фестиваль культур и творчества «Города Солнца»

Дата, время: со 11 по 13 июля

со 11 по 13 июля Местоположение: парк «Старый Бердск», на территории палаточного лагеря «Юность»

парк «Старый Бердск», на территории палаточного лагеря «Юность» Описание: На фестивале у вас будет возможность присоединиться к сокровищам великих цивилизаций. Музыка и танцы, йога и фехтование, поэзия и философия, искусства и ремесла — все это ждет вас в сосновом бору на берегу Обского моря с его незабываемыми закатами.

На фестивале у вас будет возможность присоединиться к сокровищам великих цивилизаций. Музыка и танцы, йога и фехтование, поэзия и философия, искусства и ремесла — все это ждет вас в сосновом бору на берегу Обского моря с его незабываемыми закатами. Цена: от 800 ₽

от 800 ₽ Возраст посещения: 18+

Досуг без Затрат

Фестиваль авторских музыкальных проектов «СНИЗУ»

Дата, время: 4, 5 и 6 июля

4, 5 и 6 июля Местоположение: Первомайский сквер

Первомайский сквер Описание: Вас ждут 3 летних вечера живой музыки, более 40 музыкантов и 12 уникальных артистов из Сибири и только авторский материал — всё это в самом центре города.

Вас ждут 3 летних вечера живой музыки, более 40 музыкантов и 12 уникальных артистов из Сибири и только авторский материал — всё это в самом центре города. Цена: 0

0 Возраст посещения: 6+

XV Всероссийский фестиваль лоскутных одеял «У моря Обского» (0+)

Дата, время: 4, 5 и 6 июля

4, 5 и 6 июля Местоположение: на площадке Дома культуры «Академия» (ул. Ильича, 4) и на площадке Новосибирского Дома ученых

на площадке Дома культуры «Академия» (ул. Ильича, 4) и на площадке Новосибирского Дома ученых Описание: Всероссийский фестиваль лоскутных одеял «У моря Обского» — один из главных летних слётов мастеров лоскутного шитья за Уралом. В рамках фестиваля пройдет более 15 мастер-классов, более 10 творческих встреч, презентаций, лекций, показов-дефиле и прочих мероприятий.

Всероссийский фестиваль лоскутных одеял «У моря Обского» — один из главных летних слётов мастеров лоскутного шитья за Уралом. В рамках фестиваля пройдет более 15 мастер-классов, более 10 творческих встреч, презентаций, лекций, показов-дефиле и прочих мероприятий. Цена: 0

0 Возраст посещения: 0+

Фестиваль «Играй, Гармонь!» им. Г.Заволокина

Дата, время: 7-13 июля

7-13 июля Местоположение: в Ордынском районе, в «Заволокинской деревне» Новый Шарап, на площадках в Новосибирске, в Бердске и посёлке Верх-Тула

в Ордынском районе, в «Заволокинской деревне» Новый Шарап, на площадках в Новосибирске, в Бердске и посёлке Верх-Тула Описание: Организаторы ожидают прибытия около 1000 музыкантов-гармонистов. Кроме того, на ярмарке мастеров представят свои работы не менее 200 ремесленников. В программе концерты, конкурсные прослушивания, «битва гармонистов», масштабная ярмарка народных умельцев, мастер-классы, праздник Топора и Русской Печи, съемки телепрограммы.

Организаторы ожидают прибытия около 1000 музыкантов-гармонистов. Кроме того, на ярмарке мастеров представят свои работы не менее 200 ремесленников. В программе концерты, конкурсные прослушивания, «битва гармонистов», масштабная ярмарка народных умельцев, мастер-классы, праздник Топора и Русской Печи, съемки телепрограммы. Цена: на открытых пространствах – бесплатно

на открытых пространствах – бесплатно Возраст посещения: 6+

IV Международный гастротуристический фестиваль-форум «В Сибири – Есть!»

Дата, время: с 11 по 13 июля

с 11 по 13 июля Местоположение: Михайловская набережная

Михайловская набережная Описание: Гостей праздника ждёт интерактивная гастрокарта России, где можно будет оставить свою «вкусную» метку, а на мастер-классе «Бутерброд по понятию» создадут авторский бутерброд из региональных продуктов. В рамках фестиваля пройдет региональный отборочный конкурс в номинации «Лучший повар 2025 г.» Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Гостей праздника ждёт интерактивная гастрокарта России, где можно будет оставить свою «вкусную» метку, а на мастер-классе «Бутерброд по понятию» создадут авторский бутерброд из региональных продуктов. В рамках фестиваля пройдет региональный отборочный конкурс в номинации «Лучший повар 2025 г.» Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Цена: 0

0 Возраст посещения: 6+

Неделя с 5 по 11 июля в Новосибирске обещает быть насыщенной и интересной! В городе найдутся мероприятия на любой вкус: от классических театральных постановок и концертов до интерактивных фестивалей и познавательных лекций. Используйте этот гид, чтобы спланировать свой досуг и получить максимум удовольствия от летних дней в Новосибирске.

Обязательно уточняйте актуальную информацию и точные возрастные ограничения на официальных сайтах организаторов или в кассах перед посещением, так как в расписании могут быть изменения.