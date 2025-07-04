На выборы в горсовет Новосибирска заявился 31 кандидат

На вечер 4 июля в региональный парламент Новосибирской области и горсовет Новосибирска кандидаты, желающие принять участие в выборах, подали 31 заявление. За мандат в горсовете решил побороться 31 человек: 30 самовыдвиженцев, и один – от политической партии («Родина»). Об этом сообщил облизбирком.

Шесть человек выдвинулись в Заксобрание по одномандатным округам. Все самовыдвиженцы. Из них четверо идут еще и в горсовет.

Напомним, в начале недели на выборы в горсовет подали документы 25 кандидатов. Количество претендентов на мандаты областных депутатов за неделю не изменилось.

Кроме того, на участие в выборах депутатов советов депутатов муниципальных образования подали 136 кандидатов по одномандатным избирательным округам.

Срок подачи заявлений заканчивается 23 июля

Напомним, в восьмой созыв Законодательного собрания будут избраны 76 депутатов (38 ― в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам), в горсовет Новосибирска — 50 (все ― в одномандатных округах). Выборы состоятся 14 сентября. Выдвижение кандидатов продлится до 23 июля включительно. Предыдущие выборы прошли в 2020 году.

О подготовке к кампании уже заявили партии «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» , «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров». Они также озвучивали своих ключевых кандидатов.

Предыдущие выборы в региональный парламент седьмого созыва прошли в 2020 году. «Единая Россия набрала 38,15% голосов, КПРФ 16,66%, ЛДПР — 13,61%, партия «Новые люди» — 6,99%, «Справедливая Россия» — 6,5%, «Партия пенсионеров» — 5,68%.

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