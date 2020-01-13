Область, город и РЖД снова договорились

Новое пятилетнее соглашение о взаимодействии — до 2025 года — подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и начальник Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО РЖД Александр Грицай. Предыдущее реализовывалось в течение 5 лет и включало в себя 70 пунктов, все были выполнены. Грицай уточнил, что их реализация потребовала 42,5 млрд рублей, из них 13,6 млрд были вложены в 2019 году. О каком объеме инвестиций идет речь в этот раз, на подписании соглашения не уточнялось. Впрочем, о некоторых пунктах, которые подразумевает его реализация, стороны рассказали.

— Появление в Новосибирске нового вида транспорта — городской электрички — не такая уж отдаленная и затратная перспектива. Мы большие надежды связываем с линией по южному направлению для решения транспортной доступности Академгородка до центра города. Организационные меры уже начали применяться. Думаю, что они покажут эффективность в ближайшем будущем, — заявил мэр.

Андрей Травников отметил, что речь идет о продлении пригородного сообщения до аэропорта Толмачево, а также о развитии сообщения между столицами соседних регионов. Анатолий Локоть подчеркнул, что для города очень важен проект «Городская электричка»

Судя по словам Локтя, он уверен, что соглашение позволит решить и проблему транспортной доступности для жителей проживающих в 4,5 и 6 микрорайонах — строительство железнодорожного переезда рядом с ТЦ «Лента», соединяющего улицы Гребенщикова и Фадеева.

Александр Грицай уточнил, что ЗСЖД продолжит обновление инфраструктуры железной дороги. В этом году запланирована модернизация трех крупных станций в районах области: Татарск, Чаны и Сокур, а также открытие большого управленческого комплекса на станции в Купино. Кроме того, на маршруты вышли два новых электропоезда, закупленные железнодорожниками совместно с областью. В ближайшее время к ним присоединится еще один. К концу года в ЗСЖД поступят два электропоезда «Ласточка», которые будут курсировать по маршруту «Новосибирск—Барнаул». Он подтвердил, что компания заинтересована во встраивании железнодорожной инфраструктуры в дорожную сеть Новосибирска.

Грицай пояснил, что «совместная работа в ближайшие 5 лет у партнеров будет не менее напряженная, чем ранее».

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