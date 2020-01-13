Область, город и РЖД снова договорились

Новое пятилетнее соглашение о взаимодействии — до 2025 года — подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и начальник Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО РЖД Александр Грицай. Предыдущее реализовывалось в течение 5 лет и включало в себя 70 пунктов, все были выполнены. Грицай уточнил, что их реализация потребовала 42,5 млрд рублей, из них 13,6 млрд были вложены в 2019 году. О каком объеме инвестиций идет речь в этот раз, на подписании соглашения не уточнялось. Впрочем, о некоторых пунктах, которые подразумевает его реализация, стороны рассказали.
«Городская электричка».
— Появление в Новосибирске нового вида транспорта — городской электрички — не такая уж отдаленная и затратная перспектива. Мы большие надежды связываем с линией по южному направлению для решения транспортной доступности Академгородка до центра города. Организационные меры уже начали применяться. Думаю, что они покажут эффективность в ближайшем будущем, — заявил мэр.
Судя по словам Локтя, он уверен, что соглашение позволит решить и проблему транспортной доступности для жителей проживающих в 4,5 и 6 микрорайонах — строительство железнодорожного переезда рядом с ТЦ «Лента», соединяющего улицы Гребенщикова и Фадеева.
Грицай пояснил, что «совместная работа в ближайшие 5 лет у партнеров будет не менее напряженная, чем ранее».
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