На Красном жить: открыты продажи квартир первой очереди самого масштабного ЖК рядом с центром и метро

— Земля — ресурс конечный и ограниченный. Площадка около 9 га в центре города по линии метро — уникальная ситуация для Новосибирска. ГК «Расцветай», по данным Единого ресурса застройщиков занимающая первое место по объему текущего строительства в Новосибирской области, непременно сделает данный жилой комплекс знаковым объектом компании в городе, а значит — удобным и комфортным для жизни, — рассказывает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

ЖК «Расцветай на Красном» класса «комфорт+» расположен в тихом центре Новосибирска, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Заельцовская» и площади Калинина — крупнейшей транспортной и инфраструктурной развязки города. Первая очередь жилого комплекса состоит из трех кирпичных домов высотой в 18, 25 и 12 этажей. ЖК «Расцветай на Красном» возводится при участии Банка ДОМ.РФ по проектному финансированию. Размер кредитной линии составил более 9 млрд рублей.

— Территория строящегося жилого комплекса позволяет создать собственную инфраструктуру в закрытом дворе со школой и садиком. За последние 12 лет в районе площади Калинина были построены свыше 500 тысяч квадратных метров жилья, но это единственный участок, где можно добиться камерности, безопасности при всех преимуществах проживания в центре рядом с метро, — акцентирует внимание Сергей Николаев.

В ЖК «Расцветай на Красном» проектом предусмотрено строительство детского сада и школы. Развитая социальная инфраструктура обеспечит максимальный уровень безопасности вашего ребенка, ведь школьникам не придется ежедневно переходить оживленные магистрали. Кроме того, ощущение уюта и обособленности создает концепция придомовой территории ЖК «Расцветай на Красном» — свободный от машин безопасный и тихий двор. Он оборудован детскими площадками, развивающими игровыми зонами и местами для отдыха. Также в ЖК есть коммерческие помещения под офисы, магазины, коворкинг, спортивные центры, кафе, химчистки, салоны красоты, юридические конторы и другие необходимые жителям сервисы.

В доме №2 ЖК «Расцветай на Красном» представлена широкая ассортиментная линейка квартир: от компактных студий площадью 28–30 кв. м до просторных 87-метровых трехкомнатных квартир. Преимуществом ЖК «комфорт+» является подземный паркинг, куда можно спуститься прямо на лифте из каждого дома комплекса «Расцветай на Красном».

— Заельцовский район входит в число самых зеленых, значимых и близких к метро мест для покупателей и инвесторов. ЖК «Расцветай на Красном» особенно привлекателен для инвестиционных вложений, — комментирует аналитик. Так как дома нового ЖК будут вводиться постепенно и по мере развития инфраструктуры и благоустройства территории, квартиры 5-6 лет будут расти в цене существенно быстрее рынка.

ГК «Расцветай» руководствуется принципом «высокие темпы строительства без потери качества». Облицовка — качественный морозоустойчивый кирпич, используемый в Новосибирске при возведении домов бизнес-класса. Безупречно ровная поверхность монолитного железобетона, которая сэкономит деньги новоселов на ремонте квартиры, стала возможна благодаря применяемой опалубке. Тепло зимой и прохладу летом сохраняют кашированные окна со стеклопакетом Lifeglass. А современные индивидуальные тепловые пункты создадут комфортный микроклимат в квартирах в любое время года.

Подробную информацию о ЖК «Расцветай на Красном» можно узнать по телефону +7 (383) 255-88-22.

гкрасцветай.рф

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Застройщик: ООО «СЗ «Сибсервис». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Фото предоставлено ГК «Расцветай», на базовой фотографии ЖК «Расцветай на Красном»