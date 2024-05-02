В Новосибирске у хозяйки погибшего пса Вайта появилась новая собака-поводырь

В Новосибирске хозяйка лабрадора Вайта, которого убило током в троллейбусе, получила новую собаку-поводыря. Об этом в своих соцсетях сообщила дочь Ирины Бурмистровой Анастасия.

— В нашей семье случилось пополнение. Знакомьтесь, черный лабрадор Олдин — собака-проводник моей мамы, — написала девушка.

Анастасия отметила, что на этот раз процесс адаптации она наблюдает с самого начала и считает это непростым делом.

— Мама говорит, записывай, а то все эти моменты со временем очень быстро забываются. Поэтому вкратце решила и вам рассказать о том как собака-проводник привыкает к новому месту жительства, — говорит Анастасия.

Напомним, трагедия с псом-поводырем Вайтом, который жил в семье лишенной зрения массажистки Ирины Бурмистровой, произошла в Новосибирске в июле 2023 года. Лабрадор погиб от поражения электрическим током, заходя в троллейбус.

Инцидент вызвал общественный резонанс, после чего департамент транспорта пообещал выплатить Ирине компенсацию за погибшего Вайта.

Хозяйка тяжело переживала потерю друга, она даже посвятила ему стихи.

Анастасия Бурмистрова сообщила, что после трагедии с Вайтом ее мама больше не пользуется горэлектротранспортом, с собакой ездит только в автобусах.