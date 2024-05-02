8 тысяч пачек нелегальных сигарет выявили в Новосибирске

В Новосибирске таможенники обнаружили почти 8000 пачек контрабандных сигарет в одном из торговых центров.

По информации Сибирского таможенного управления, в магазине нашли 7996 пачек сигарет, произведённых в Беларуси, Армении и России. На них не было акцизных марок и маркировки «Data-Matrix». Также отсутствовали сертификаты на продукцию. Кроме того, были признаки того, что маркировка сигарет поддельная.

С начала года новосибирские таможенники пресекли нелегальный оборот более 26 тысяч пачек сигарет.

Ранее редакция сообщала о том, что смартфоны без документов изъяли таможенники Новосибирска.