8 тысяч пачек нелегальных сигарет выявили в Новосибирске

В Новосибирске таможенники обнаружили почти 8000 пачек контрабандных сигарет в одном из торговых центров.
По информации Сибирского таможенного управления, в магазине нашли 7996 пачек сигарет, произведённых в Беларуси, Армении и России. На них не было акцизных марок и маркировки «Data-Matrix». Также отсутствовали сертификаты на продукцию. Кроме того, были признаки того, что маркировка сигарет поддельная.
С начала года новосибирские таможенники пресекли нелегальный оборот более 26 тысяч пачек сигарет.
Ранее редакция сообщала о том, что смартфоны без документов изъяли таможенники Новосибирска.
Источник фото: Сибирское таможенное управление
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru