В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

В 2021 году продажи автомобилей с пробегом в Новосибирской области выросли на 52,9% по сравнению с 2020 годом, сообщили эксперты Авито Авто. В топ-5 наиболее продаваемых в Новосибирской области моделей автомобилей с пробегом вошли Toyota Corolla, Toyota Camry, ВАЗ (LADA) 2107, Toyota RAV4 и Hyundai Solaris.

Согласно данным Авито Авто, на интерес к рынку автомобилей с пробегом в значительной степени повлияла ситуация с нехваткой новых автомобилей от производителей.

В прошлом году он отличился заметным ростом цен, на который также повлиял дефицит и рост цен на новые автомобили, в связи с кризисом полупроводников и предшествующими сбоями в цепочках поставок из-за пандемии коронавируса. Так, средняя цена автомобиля с пробегом по России в 2021 году достигла 349 000 рублей, увеличившись на 20,8% по сравнению с 2020 годом. В Новосибирской области средняя цена автомобилей с пробегом в 2021 году выросла на 50% по сравнению с 2020 годом и составила 450 000 рублей (4-е место по России).

Доля продаж от общефедеральных значений в Новосибирской области составила 0,93%.

В топ-5 самых продаваемых марок автомобилей с пробегом в регионе по итогам 2021 года вошли (в порядке убывания объема продаж): Toyota, ВАЗ (LADA), Nissan, Honda и Hyundai.

По России в целом по итогам 2021 года автомобили малого (B) класса с небольшим отрывом опередили по продажам автомобили среднего (С) класса: на долю первых пришлось 26,77%, на долю вторых – 26,62%. Продолжает расти сегмент SUV: по сравнению с прошлым годом доля в продажах кроссоверов и внедорожников выросла с 19,69% до 19,99%. Четвертое место у больших семейных автомобилей (D) с долей в 7,14% продаж.

«Авито Авто» — сайт номер один в России для продажи автомобилей согласно опросу аналитического агентства «АВТОСТАТ». На Авито Авто размещено самое большое количество объявлений о продаже машин с пробегом (сейчас это почти 534 000 автомобилей). В раздел «Авто» заходит почти 47% посетителей «Авито». 619 тысяч человек разместили объявление на Авито Авто за август 2020 года, еще 602 тысячи опубликовали объявления о продаже запчастей к ним.