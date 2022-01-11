Нестационарную торговлю в Новосибирске снова планируют передислоцировать

До конца недели профильные подразделения мэрии Новосибирска должны подготовить ряд предложений по изменению норм постановления областного Минпромторга, регулирующих работу нестационарных торговых объектов, и представить ее в региональное правительство. Такое поручение глава города Анатолий Локоть дал в ходе оперативного совещания. Поводом для таких предложений, как сообщают в мэрии, стал перекос с размещением объектов на муниципальных территориях вблизи многоквартирных домов. Явный перебор ларьков наблюдается ближе к центру в Дзержинском (ул. Трикотажная, проспект Дзержинского), Октябрьском (ул. Зыряновская, Восход, Высоцкого), Калининском (ул. 25 лет Октября), Ленинском (ул. Титова, К. Маркса, Пархоменко), Кировском (ул. Громова, Комсомольская), Первомайском (ул. Героев революции, Первомайская) районах и в Центральном округе (Красный проспект, ул. Ленина, Кубовая). На некоторых из этих территорий концентрация киосков доходит до 10-16 объектов на одном «пятаке». При этом в новых растущих микрорайонах нестационарных торговых объектов (НТО) не хватает.

— Я поручаю обратить внимание на три территории, — обратился к представителям профильных подразделений мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Начать с Октябрьского района, МЖК, где был конфликт, повторять не буду. Там явно перенапряженное количество объектов. Мы разрешили установить новый павильон, что привело к конфликтной ситуации. Еще две территории важны. Это площадь и проспект Маркса, которые являются гостевым маршрутом, и там хаос с нестационарными объектами, и площадь Калинина, где предстоит установить стелу, посвященную присвоению городу звания Города трудовой доблести.

В то же время нормы постановления Минпромторга запрещают сокращать количество законных торговых объектов, за исключением ситуации, когда их концентрация может привести к снижению комфорта жителей прилегающих территорий. Об этом же говорится в Стратегии развития торговли Минпромторга РФ, предписывающей развитие торговых форм в шаговой доступности.

При этом, как сообщают в руководстве муниципалитета, просто так выгонять предпринимателей с насиженных мест не планируется.

— В целях достижения баланса интересов жителей города и бизнес-сообщества вместе с территориальными органами мэрии мы активно формируем перечень компенсационных мест для НТО при их исключении из схемы, — рассказывает начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин. — Работа по формированию перечня компенсационных мест будет завершена нами в первом квартале 2022 года.

Как в мэрии сообщали ранее, место будет определяться по соглашению каждого конкретного предпринимателя с районной администрацией. Отметим, что в 2021 году в разных районах Новосибирска выявили 590 самовольно установленных нестационарных торговых объектов. В отношении 562 объектов вынесены решения о демонтаже, вопрос по оставшимся 28 объектам будут рассматривать на ближайшей комиссии. Из 590 объектов 68 находятся на территории третьих лиц, поэтому демонтаж этих объектов остается пока под вопросом. Также в 2021 году демонтированы 450 самовольных нестационарных объектов. Демонтировать оставшиеся 220 объектов будут в 2022 году силами профильного департамента.

— У нас не идет борьба с бизнесом, касающимся нестационарных объектов и рекламных конструкций, — говорит мэр. — Но давайте приводить город в порядок.

Помимо торговых, аналогичный перекос в пользу центральных территорий сложился и с рекламными объектами.

По информации мэрии, на территории Новосибирска в настоящее время действуют 2,9 тысячи мест размещения нестационарных торговых объектов. Из них наибольшее число в Ленинском (597), Октябрьском (415) районах и в Центральном округе (556). На территории многоквартирных домов в городе располагаются 355 объектов. Из них 85 — в Центральном округе, 68 — в Дзержинском районе, 56 — в Ленинском, 38 — в Калининском.