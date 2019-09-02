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В Новосибирске в 6-й раз пройдет масштабная выставка недвижимости

Выставка новостроек и коттеджных поселков «СтройГород Новосибирск» будет действовать всего один день.
  • 02/09/2019, 14:34
выставка СтройГород
Традиционное выставочное пространство дополнится мультимедийной презентацией объектов от застройщиков.

19 октября на площадке ГПНТБ СО РАН более 35 ведущих застройщиков города представят свои объекты недвижимости на выставочном пространстве площадью более 1200 кв.м. Всего «СтройГород» представит свыше 50 строительных объектов!

Главной особенностью выставки станут сразу два интернет-голосования: «Лучшая новостройка Новосибирска» и «Лучший ипотечный банк Новосибирска». В голосовании за «Лучшую новостройку» принимают участие все объекты, представленные на выставке. Определение «Лучшего ипотечного банка» стало новинкой VI выставки, и ожидается, что голосование также перейдет в разряд добрых традиций.

В этом году организаторы предоставили возможность новосибирцам ознакомиться с новостройками заранее и прийти на выставку уже с формировавшимися вопросами или готовыми решениями. Теперь описание строительных объектов на сайте выставки станет более информативным, на странице каждого объекта будет указываться минимальная процентная ставка по ипотеке в конкретном банке, а также контактная информация самого застройщика. Тем самым, организаторы дают бесценную возможность познакомиться не только с новостройкой, но и с условиями ее покупки (ипотека, рассрочка, trade-in).

Традиционное выставочное пространство дополнится мультимедийной презентацией объектов от застройщиков. В дополнение к ЗD-макетам посетители смогут увидеть новостройки посредством «живого видео», познакомиться с особенностями зданий и получить более подробную информацию.

На самой выставке посетители смогут обратиться за консультацией к банкам и агентствам недвижимости, представленным на месте выставочными стендами. Таким образом, всего один день выставка «СтройГород» поможет новосибирцам сэкономить до нескольких недель, требуемых на подачу документов и их оформление для покупки или продажи квартиры. Мероприятие будет полезно всем тем, кто планирует купить, продать, обменять жилье в Новосибирске или рассматривает возможность инвестировать свои средства в недвижимость в ближайшее время.

Для удобства гостей, на выставке целый день будет работать кафе с мягкой зоной, где можно будет с комфортом отдохнуть и перекусить. Организаторы не забыли и про детей, которых каждый раз ждут с удовольствием в детской зоне.

Мы ждем Вас 19 октября с 10 до 18 часов по адресу ул. Восход, 15 (ГПНТБ СО РАН)

www.beevent.ru/stroygorod.

Вход свободный. +0

Организатор Event-агентство Beevent. Фото предоставлено организатором выставки.

 

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