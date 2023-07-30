В Новосибирске в День крещения Руси прошел крестный ход

В Новосибирске в честь дня памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и Дня Крещения Руси состоялись праздничные мероприятия, сообщили в региональном правительстве.
Божественную литургию в Свято-Владимирском храме Троице-Владимирского собора города Новосибирска провел митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
По окончании литургии состоялся крестный ход к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру, расположенному в Троицком сквере. Владыка Никодим вознес молитву святому князю и поздравил верующих с Днём Крещения Руси.
Для новосибирцев была организована праздничная программа «В дружбе – наша сила!» с участием творческих коллективов Новосибирска и Новосибирской области. Там же были организованы выставки изделий мастеров народного творчества. Для гостей праздника работала полевая кухня.
В праздничных мероприятиях приняли участие более 200 человек из 10 районов области.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске открыли памятник Святителю Николаю Чудотворцу.
Фото пресс-служба правительства Новосибирской области
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