В Новосибирске в День крещения Руси прошел крестный ход

В Новосибирске в честь дня памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и Дня Крещения Руси состоялись праздничные мероприятия, сообщили в региональном правительстве.

Божественную литургию в Свято-Владимирском храме Троице-Владимирского собора города Новосибирска провел митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

По окончании литургии состоялся крестный ход к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру, расположенному в Троицком сквере. Владыка Никодим вознес молитву святому князю и поздравил верующих с Днём Крещения Руси.

Для новосибирцев была организована праздничная программа «В дружбе – наша сила!» с участием творческих коллективов Новосибирска и Новосибирской области. Там же были организованы выставки изделий мастеров народного творчества. Для гостей праздника работала полевая кухня.

В праздничных мероприятиях приняли участие более 200 человек из 10 районов области.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске открыли памятник Святителю Николаю Чудотворцу.