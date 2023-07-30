В Мошковском районе в результате ДТП произошло опрокидывание груза

В Мошковском районе Новосибирской области на трассе Р-255 произошло ДТП с участием автомобиля DAF, который совершил столкновение с выехавшим на полосу его движения автомобилем Toyota.

В результате грузовик DAF опрокинулся и загорелся. Автомобиль перевозил алюминиевую пудру, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Пассажир Toyota, мужчина, родившийся в 1996 году, был доставлен в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, прокурор Мошковского района Александр Губер.

Пожар был потушен. Обстоятельства этого происшествия ещё выясняются.

Алюминиевая пудра — это переработанный в мелкую крошку алюминий. В народе она более известна как «серебрянка».

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