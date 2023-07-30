В Мошковском районе в результате ДТП произошло опрокидывание груза

В Мошковском районе Новосибирской области на трассе Р-255 произошло ДТП с участием автомобиля DAF, который совершил столкновение с выехавшим на полосу его движения автомобилем Toyota.
В результате грузовик DAF опрокинулся и загорелся. Автомобиль перевозил алюминиевую пудру, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Пассажир Toyota, мужчина, родившийся в 1996 году, был доставлен в больницу.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, прокурор Мошковского района Александр Губер.
Пожар был потушен. Обстоятельства этого происшествия ещё выясняются.
Алюминиевая пудра — это переработанный в мелкую крошку алюминий. В народе она более известна как «серебрянка».
Ранее редакция сообщала, что автобус с туристами врезался в фуру на трассе в Новосибирской области.
Фото со страницы прокуратуры Новосибирской области в Телеграм
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