24 июня на площади перед Вознесенским собором в Новосибирске открыли памятник Святителю Николаю Чудотворцу, сообщили в региональном правительстве. Перед открытием скульптуру освятил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Напомним, инициатор установки памятника Святителю Николаю Чудотворцу — региональная общественная организация «Новосибирское землячество». Памятник был изготовлен ещё пять лет назад. Он представляет собой шестиметровую скульптуру (высота фигуры Николая Чудотворца 3,5 метра на 2-метра постамент). Общий вес конструкции — 3 тонны. Изначально ее планировали поставить на Красном проспекте рядом с часовней, однако эту идею отверг городской худсовет. В 2019 году Новосибирская епархия Русской православной церкви предложила установить памятник рядом с собором.

Святитель Николай, Николай Угодник, Николай Чудотворец — один из самых почитаемых христианских святых, архиепископ Мир Ликийских. В православном мире, считается покровителем сирот, бедных, больных, путешественников, военных и заключенных.

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