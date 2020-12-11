В Новосибирске возможен сценарий «беззаборного» Калининграда

По мнению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, количество заборов на территории областного центра, что называется, зашкаливает.

— Количество заборов не только в Новосибирске, но и других городах области чрезмерно, — отмечает глава региона. — Следует внести изменения в нормативные документы. Нужно ли партизанскими методами тихо срезать заборы? В принципе, это можно, но может прийти прокуратура и поинтересоваться: «А что вы делаете?». На это были потрачены бюджетные деньги.

Андрей Травников не исключает, что пример Калининграда, где срезают заборы, для Новосибирска тоже возможен.

— Заборы, которые массового устанавливались в рамках БКАД, убрать возможно, хотя ситуация сложная. Заборы ставят мэры муниципалитетов — не потому, что деньги девать некуда. А потому, что есть требования нормативных документов, которые разрабатывали с благими целями, чтобы обеспечить безопасность пешеходов на улице, — добавляет он.

Стоит отметить, что заборы, о которых идет речь, а точнее, ограждения вдоль тротуаров, отделяющие их от проезжей части, неоднократно становились предметом критики со стороны политиков и общественников. Они заявляли, что данные конструкции не только не украшают город, но и не обеспечивают увеличения безопасности участников дорожного движения. Противники таких заборов есть и в других регионах.

— Можно говорить, что во всех авариях виноваты участники дорожного движения, которые не соблюдают ПДД, — сообщает, например, изучив опыт многих российских городов, известный блогер-путешественник Илья Варламов. — На деле главный виновник большинства аварий — это проектировщик, до которого никак не дойдет, что делать нерегулируемые переходы и ставить заборы от пешеходов «для безопасности» — это безумные идеи. Водители будут чувствовать, что дорога в их полном распоряжении. Нужно снижать скорость движения, успокаивать трафик, проектировать улицы таким образом, чтобы по ним не было возможности нестись с большой скоростью. Но мы строим шоссе, огораживаем их от пешеходов с помощью заборов.

При этом доходит до курьезных историй. Так, в соцсетях сообщалось, что в Новосибирске есть забор, который отгораживал другой забор на пересечении улиц 25 лет Октября и Народной в Калининском районе.

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