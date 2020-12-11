В Новый год с новой квартирой по льготной ставке

Кредит выдается в рамках госпрограммы льготной ипотеки на жилье в новостройке. По ней вы можете купить квартиру в строящемся или вновь построенном многоквартирном доме.

Срок кредита составляет от 3 до 30 лет. Минимальная сумма – 500 тыс. рублей, максимальная – 6 млн рублей. При этом минимальный размер первоначального взноса составляет 15%, есть возможность использовать средства материнского капитала.

Ставка 5,7% годовых действует при одновременном выполнении следующих условий: кредитование на сумму свыше 2 млн рублей, подтверждение доходов выпиской из ПФР, оформление личного страхования и внесении первоначального взноса в размере 30-49% от стоимости приобретаемого жилья.

Напомним, правительство запустило программу льготной ипотеки весной 2020 года с целью поддержки населения и рынка жилья в период пандемии. Приобрести квартиру по льготной ставке можно будет до 1 июля следующего года.

Подробные условия уточняйте на сайте, по телефону 8-800-3333-555 или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

Подать заявку на ипотеку можно онлайн.

Фото предоставлено пресс-службой банка