«Мусорная» концессия по-прежнему в юридическом тупике

Концессия по строительству объектов по сбору и переработке мусора в Новосибирской области по-прежнему заморожена. Об этом на пресс-конференции по итогам 2020 года объявил губернатор Андрей Травников.

— Мусорная концессия заморожена до сих пор, пока не найдем выход из юридического тупика, — сообщает глава региона. — Нам нужно внести изменения в концессию, изменить локацию. На стартовом участке в Раздольном полигона точно не будет. Нужно выбрать другое место, внести изменения в документы и не допустить штрафных санкций к бюджету области. Юристы в поиске решений. Пока оно не появится, концессия не будет размораживаться. На старых условиях концессия точно не будет реализована. Реализуем ее на тех условиях, которые были сформированы рабочей группой заксобрания в 2018 году.

Между тем на пресс-конференции в середине ноября представители ГК «ВИС» (Дочерняя компания группы ООО «Экология-Новосибирск», должна реализовывать «мусорную» концессию в Новосибирске. — Ред.) заявляли, что все документы для старта проекта на левом берегу уже согласованы. Для начала работ нужна только подпись в соответствующем постановлении. Гендиректор Группы «ВИС» Кирилл Гапеев предлагал запустить концессию с одного полигона, по которому нет вопросов у ФАС, а потом доработать тему со вторым полигоном.

Напомним, что в последнее время взаимоотношения заксобрания с концессионером — ООО «Экология-Новосибирск», являющимся одновременно и регоператором по вывозу твердых бытовых отходов, — усложнились. После того как с подачи регоператора ФАС приняло решение о повышении мусорных тарифов почти на 40%, в руководстве заксобрания пригрозили прекращением финансирования проекта четвертого моста из бюджета Новосибирской области, который также реализует дочерняя компания ГК «ВИС». В настоящее время московским арбитражным судом рассматривается иск к ФАС от департамента по тарифам Новосибирской области, который опротестовывает повышение тарифов, а также начальную цену на торгах по выбору перевозчиков ТКО на 2021-2023 годы. Кроме того, как сообщалось ранее, рост тарифа послужил поводом для разговоров в кулуарах правительства и мэрии о замене частного регоператора муниципальным — МУП «Спецавтохозяйство».

— Нельзя сравнивать концессию и мост, — считает губернатор Андрей Травников. — Это совершенно разные проекты. Что касается решения по тарифам, то его я не поддерживаю. Когда через ФАС пытаются задним числом в конце года пересмотреть тариф — это неправильно. Понимаю позицию и эмоции депутатов заксобрания.

Напомним годом ранее, на итоговой пресс-конференции-2019, глава региона высказался о готовности разморозить концессию.

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