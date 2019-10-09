В горсовете должно быть 300 депутатов

Муниципальное самоуправление в Новосибирске — это миф. Чтобы оно стало реальностью, надо многое изменить. В частности, необходимо увеличить количество депутатов и уменьшить размеры избирательных округов. Жителям станет проще достучаться до депутата от своего округа. Это разбудит активность новосибирцев.

— Совет депутатов города Новосибирска назначил на 15 октября 2019 года публичные слушания о внесении в Устав города изменений, которые касаются смены системы выборов. Сейчас 40 депутатов горсовета избираются по округам, 10 — по партийным спискам. Предлагается выборы по партийным спискам отменить, а количество избирательных округов увеличить до 50.

На мой взгляд, это полумера. В горсовете должно быть 200, может быть, даже 300 народных избранников.

Уже четверть века количество депутатов в городе искусственно ограничено. В 1990 году в горсовете было 150 народных избранников (плюс десятки депутатов в районных советах), а с 1994-го — всего 25 городских депутатов и никаких райсоветов. Лишь несколько лет назад количество городских депутатов увеличили, но до прежнего уровня еще очень далеко.

Было время, когда количество местных депутатов в Новосибирске исчислялось сотнями человек. Как сообщает сайт горсовета, в 1929 году в совете состояли 310 депутатов, в 1935 году — 564, в шестидесятые-восьмидесятые — 500. Если соотнести с населением города, то в шестидесятые годы один депутат приходился на 2 тысячи жителей, в тридцатые — один на примерно 500 жителей. И это без учета районных советов.

Сейчас в Новосибирске один депутат на 30 тысяч жителей. Для сравнения: в Москве — один на 8 тысяч жителей (благодаря тому, что там 1,5 тысячи депутатов местного самоуправления, а не только Мосгордума из 35 человек). В Санкт-Петербурге — один на 3,5 тысячи (там 111 муниципальных образований и 1560 депутатов). В Челябинске — один на 7 тысяч жителей. В этом уральском мегаполисе двухуровневая система муниципальных органов. Челябинцы выбирают 170 депутатов районных советов, а дальше каждый райсовет делегирует по 7 человек из своего состава в городскую Думу.

Посмотрим заодно и на зарубежный опыт. Сколько там депутатов? Поиск в Google показывает, что везде по-разному. Если в лондонском «горсовете» всего 25 депутатов, в барселонском — 41, а мадридском — 57, то, например, в пражском — 65, берлинском — 160, парижском — 163. При этом в Париже есть еще и депутаты коммун (это низовой уровень местного самоуправления), и советы районов (в каждом по 20 депутатов). Правда, в большинстве из этих городов муниципальные депутаты сами выбирают мэра, и тут тоже есть над чем крепко подумать (на всякий случай — я однозначно за прямые выборы мэра горожанами).

В столице Сибири районных советов нет. Весь город целиком — один муниципалитет. Как правило, это преподносится как повод для гордости: «У нас крупнейший муниципалитет в России!». Но если задуматься, чему тут радоваться? Количество народных избранников у нас ничтожно мало, и, как подсказывает арифметика, для жителя Новосибирска «услуги депутата» почти в 4 раза менее доступны, чем для москвича. Кто-то может вспомнить, что в городе есть система территориального общественного самоуправления (ТОСы), но активисты-тосовцы все же не имеют депутатских полномочий.

В общем, новосибирцы оказались в какой-то бюрократической ловушке, по сути, ограничившей их в избирательных правах. Мне кажется, городскому сообществу стоит подумать над идеей о возрождении районных советов. Допускаю, что могу не знать каких-то законодательных тонкостей, «подводных камней», которые могут препятствовать реализации этой идеи. Хотя пример Челябинска показывает, что райсоветы в мегаполисе могут существовать. Но есть и другой сценарий, и, возможно, он более предпочтителен — существенно увеличить количество депутатов горсовета.

Типичные аргументы противников увеличения числа депутатов — большим коллективом будет сложно управлять (подразумевается — председателю Совета), он неработоспособен (не сможет ни о чем договориться, все время будет уходить на бесконечные обсуждения). Оба аргумента никуда не годятся. Во-первых, Совет избирается не для того, чтобы кому-то было просто и легко им управлять, а для того, чтобы отстаивать интересы жителей города. Депутаты — не солдаты, а председатель Совета — не их командир. Во-вторых, у всех перед глазами примеры Государственной Думы, где организована работа 450 депутатов. И ничего — справляются, работают (тут есть, конечно, вопросы, но законы же принимаются). Почему в горсовете не справятся?

Решение об изменении системы выборов будет принимать нынешний состав горсовета. Разумеется, депутаты от «Единой России», а их сейчас большинство, идею о резком расширении отвергнут. Для них ее принятие равносильно политическому самоубийству. Чем больше будет избирательных округов, тем меньше «цена мандата», тем выше шансы на успех оппозиции.

Но чего они добьются, если не допустят изменений? С большой вероятностью повторится ситуация 1996 года, когда по результатам протестного голосования в горсовете оказалось много совершенно случайных, неподготовленных людей.

На мой взгляд, это тупиковый путь. Если мы хотим развития города, то надо выводить людей из состояния апатии. Именно в ней — в апатии избирателей — главная проблема наших выборов. Люди не знают или не хотят знать, кто депутат от их округа, не идут к нему со своими проблемами, считают, что это бесполезно, все равно ничего не изменишь. Уменьшив размер округов, мы сможем сократить дистанцию между избирателями и депутатами. Вовлеченность населения в решение городских вопросов повысится.

Беседовал Дмитрий Сердцев

Фото из личных архивов