В Новосибирске введены новые меры господдержки для самозанятых и начинающих предпринимателей

Самозанятые и начинающие предприниматели могут получить займы по улучшенным условиям, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Так, с 16 ноября самозанятые региона, могут рассчитывать на микрозаймы до 200 тысяч рублей, а работающие менее года предприниматели – на уменьшенный процент по микрозаймам.

У всех начинающих предпринимателей в период действия режима повышенной готовности появилась возможность получить займы по сниженной процентной ставкой – сегодня она составляет 4% годовых. Соответствующие изменения внесены в правила предоставления микрозаймов Фонда микрофинансирования Новосибирской области.

Перечень мер поддержки для лиц, которые применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые), расширяется.

В региональном правительстве рассказали, что фондом также разработан специальный продукт – заем в период режима повышенной готовности предпринимателям, работающим менее года. Поддержкой могут воспользоваться как самозанятые, так и другие начинающие субъекты малого и среднего предпринимательства. Данной категории заемщиков предлагаются займы с уменьшенной на 0,25% процентной ставкой от действующей на день выдачи микрозайма ставки ЦБ РФ. На сегодняшний день ставка по займу для начинающих свой бизнес составит 4% годовых.

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