Анна Сидевич диверсифицировала кейтеринговый бизнес

— Идея запуска проекта Be Balanced у нас родилась два года назад, так как на рынке появился спрос на сбалансированное здоровое питание. Но не хватало времени, основное направление — кейтеринг — развивалось очень активно. В этом смысле пандемия сыграла нам на руку, — рассказала Infopro54 соучредитель и директор кейтеринговой компании Анна Сидевич.

Из-за затишья на рынке событийного кейтеринга у предпринимателя и ее команды появилось время «распаковать» наработки, довести их до ума и выпустить в люди. Во время первой волны коронавируса компания вышла на сегмент доставки мобильного фуршета: наборы канапе, «детские столы» на дни рождения и т.д. Во время второй волны — на рынок доставки готовой повседневной еды.

— Комплексы здорового питания мы разработали совместно с врачом диетологом-нутрициологом. Мы представляем современный подход к системе питания, основанный на принципах нутрициологии, и делаем акцент на том, чтобы обеспечить ежедневное восстановление и правильное строение вашего тела. Наши блюда содержат ингредиенты, способствующие поддержанию иммунитета, — говорит Анна Сидевич. — По нашим прогнозам, комплексы заинтересуют людей, для которых здоровый образ жизни — это норма. Они будут полезны тем, кто переболел коронавирусом. Знаю по своему опыту и опыту близких людей, что при восстановлении большую роль играет питание. В принципе, оно идеально подходит и для повышения адаптивных способностей организма в период реабилитации после серьезных медицинских процедур.

Объем инвестиций в новый проект собеседница Infopro54 не озвучивает, но отмечает, что производство пока организовано на основных площадях кейтеринговой компании.

— Мы работаем на своем производстве (350 кв. м), где выстроена система качества, с проверенными поставщиками. Доставка осуществляется четыре раза в неделю — заказчику сразу привозится комплекс из 5 блюд на весь день, — рассказывает Сидевич. — Стоимость одного комплекса — 950 рублей. Среди первых заказчиков — наши постоянные клиенты. Есть родители, которые заказывают комплексы своим детям, живущим отдельно, так как четко понимают, что самостоятельно они нормальной пищей питаться не будут. Есть заказчики, которые заказывают еду для себя, для мужа и для своих родителей. И это здорово, что таким образом можно проявить реальную заботу и помогать своим близким в этот непростой период.

Для продвижения проекта предприниматель планирует использовать коллаборации со схожими по духу концепциями из разных сфер бизнеса. В частности, сейчас она проводит переговоры с фитнес-центрами, салонами красоты, организациями, занимающимися медицинским туризмом. Кроме того, идет сбор информации, оценка и анализ обратной связи от клиентов.

— Шансы у нашего проекта Be Balanced — 50% на 50%, но если не попробуешь, то они точно будут равны нулю, — заявляет Анна Сидевич. — Лично я уверена в успехе проекта, так как общаюсь со знакомыми и друзьями-бизнесменами и вижу, как меняется их настроение, отношение к жизни, к работе. Когда объявили самоизоляцию, все руководители кинулись в текучку, увольняя людей, которые на тот момент казались лишними. А потом выяснилось, что сэкономив 10-30 тысяч рублей на рядовом сотруднике, компания получила спад, так как руководитель не занимался стратегией. Сейчас я вижу, что предприниматели снова набирают штат, возвращают домработниц, чтобы освободить свое время и думать о перспективах. Люди осознали важность заботы о здоровье и обеспечении безопасности путем сокращения социальных контактов. И доставка наших рационов как раз помогает освободиться от походов по магазинам и готовки, при этом обеспечивает разнообразное, качественное и сбалансированное питание с оптимальным содержанием белков, жиров, углеводов и микроэлементов.

Анна Сидевич не исключает, что в перспективе проект Be Balanced будет выделен в отдельный бизнес. Ради этого она готова расширять производство, разрабатывать новые рационы, привлекать в команду разных специалистов, работающих в сфере здорового сбалансированного питания.

— Кстати, во время пандемии у нас появился бренд-зонтик — Anna Sidevich Project, который объединил четыре наших направления. Это кейтеринг Анны Сидевич — выездные банкеты, фуршеты, кофе-брейки в Новосибирске, СФО и Москве. Доставка мобильного фуршета — кейтеринг без обслуживания. Be Balanced — доставка рационов сбалансированного питания на каждый день. И Anna Sidevich School — школа повышения квалификации кейтерье и наших франчайзи, — перечисляет Анна Сидевич.

Фото предоставлено Анной Сидевич