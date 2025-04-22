В Новосибирске введут новые правила продажи лекарств

В Российской Федерации с 1 сентября 2025 года вступят в силу обновлённые правила отпуска рецептурных лекарств. Эти изменения будут касаться всех регионов страны, включая Новосибирскую область.
В соответствии с новыми правилами, будет регламентирована процедура отпуска препаратов:
Одним из ключевых нововведений стало введение определённого срока для отсроченного обслуживания рецептов. Начиная с осени, аптеки обязаны будут выдавать лекарства сразу же после их поступления и уведомлять об этом пациентов не позднее следующего рабочего дня.
Для контроля за соблюдением этих сроков будет введён журнал отсроченных рецептов. Он может быть как цифровым, так и бумажным.
— Изменения вступают в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года, — следует из приказа Минздрава РФ.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская сеть «Аптека от склада 7» подала иск на самобанкротство. Долг компании составляет почти 2 млрд рублей.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
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