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В Новосибирске введут новые правила продажи лекарств

  • 22/04/2025, 10:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске введут новые правила продажи лекарств
Изменения вступят в силу с 1 сентября

В Российской Федерации с 1 сентября 2025 года вступят в силу обновлённые правила отпуска рецептурных лекарств. Эти изменения будут касаться всех регионов страны, включая Новосибирскую область.

В соответствии с новыми правилами, будет регламентирована процедура отпуска препаратов:

  • по электронным рецептам;
  • для больных, которые не могут оформить доверенность на получение лекарств, а также ряд других процедур.

Одним из ключевых нововведений стало введение определённого срока для отсроченного обслуживания рецептов. Начиная с осени, аптеки обязаны будут выдавать лекарства сразу же после их поступления и уведомлять об этом пациентов не позднее следующего рабочего дня.

Для контроля за соблюдением этих сроков будет введён журнал отсроченных рецептов. Он может быть как цифровым, так и бумажным.

— Изменения вступают в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года, — следует из приказа Минздрава РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская сеть «Аптека от склада 7» подала иск на самобанкротство. Долг компании составляет почти 2 млрд рублей.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Медицина

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : новые правила лекарство Аптека


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