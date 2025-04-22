В Новосибирске разработали новую модель дрона-доставщика

Ученые Новосибирского государственного университета создали инновационную модель беспилотного летательного аппарата, предназначенного для доставки товаров в труднодоступные районы. На прошлой неделе в области состоялся тестовый полет: дрон успешно преодолел расстояние в 4,5 километра, пересёк Обское водохранилище и доставил груз в пункт назначения.

Новая разработка — это продолжение линейки беспилотных летательных аппаратов, над которой в НГУ работают уже третий год. В команду разработчиков входят сотрудники Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта, студенты Института интеллектуальной робототехники и Высшего колледжа информатики, а также специалисты Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России и представители малого инновационного предприятия, созданного при НГУ.

Алексей Окунев, директор Института интеллектуальной робототехники НГУ, отметил, что в настоящее время достигнут нового уровня в развитии беспилотных летательных аппаратов. Можно создать дрон, который будет самостоятельно следовать по заданному маршруту, выполнять определенные действия и возвращаться в исходную точку. Это означает, что разработчики способны создать полностью автономные машины.

Разработчики самостоятельно проектировали и изготавливали детали на 3D-принтере для БПЛА. В беспилотном летательном аппарате используется импортная электроника, однако значительная часть программного обеспечения, отвечающая за логику действий, управление полётом и обработку видеосигнала и данных с датчиков, разработана в НГУ.

В дроне применяется метод одометрии по подстилающей поверхности, который позволяет измерять координаты с помощью технического зрения. Это решение также было разработано в НГУ. В будущем планируется усовершенствовать этот метод, внедрив нейронные сети. Благодаря этому дрон сможет с ещё большей точностью определять своё местоположение, что снизит его зависимость от сигнала GPS.

— Сейчас идет первый этап отработки технологии — мы проверяем, что эта конструкция действительно способна делать то, что нужно. На прошлой неделе мы успешно провели первые испытания, — пояснил Окунев.

В настоящее время вес груза, который может перевозить дрон, составляет 500 граммов. Во время тестового полёта беспилотник успешно доставил набор лекарственных препаратов. БПЛА может функционировать в различных погодных условиях, за исключением проливных дождей и сильного ветра.

К лету разработчики планируют создать пилотную партию дронов в количестве до пяти штук и запустить сервис доставки в тестовом режиме.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске изготовили защитную сетку для беспилотников. Эта разработка обеспечивает сохранность дорогих дронов при падении с высоты примерно 10 метров.