В Новосибирске ввод жилья через эскроу более чем в два раза опередил показатели прошлого года

Механизм долевого строительства жилья с помощью эскроу стал обязательным чуть больше двух лет назад. За это время региональные застройщики достроили и передали собственникам около 7 тыс. квартир, большую часть – в этом году, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

Механизм долевого строительства жилья с использованием счетов эскроу был введен, чтобы решить проблему обманутых дольщиков. Раньше отдельные застройщики использовали собранные с людей деньги на другие проекты. В результате стройки замораживались, сроки ввода жилья затягивались иногда на десятилетия, а люди вынуждены были вкладывать в достройку домов дополнительные деньги. Проектное финансирование жилья с использованием счетов эскроу включило в отношения застройщика и дольщиков посредника – банк.

— Когда покупатель квартиры заключает договор долевого участия в строительстве жилья, он кладет всю сумму на специальный счет эскроу в банке. Застройщик не имеет права на эти деньги, пока дом не будет сдан в эксплуатацию. Дополнительной защитой выступает система страхования вкладов, которая защищает деньги на счетах эскроу в размере до 10 млн рублей от возможного банкротства банка, — пояснил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Новосибирские девелоперы за достроенные квартиры уже получили 18,5 млрд рублей, в том числе 12,4 млрд рублей – за семь месяцев текущего года.

По данным на 1 августа текущего года, в Новосибирской области на счетах эскроу в банках хранится 53,5 млрд рублей, остаются открытыми 17,7 тыс. таких счетов.

— По данным Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, в нашем регионе строится 56 тыс. квартир. Большая часть – 70% – с механизмом участия дольщиков через счета эскроу. Год назад доля эскроу составляла только 33%. Проекты, начатые по старым правилам, завершаются, а новые стартуют уже через безопасное для дольщиков проектное финансирование с эскроу, — прокомментировал Николай Морев.

Застройщики имели право привлекать дольщиков по старым правилам только в те проекты, которые к 1 июля 2019 года были готовы на 30%, а 10% квартир в этом доме были проданы.