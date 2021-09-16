В Новосибирской области проводятся «бездекларационные» камеральные проверки по НДФЛ

Налоговые органы Новосибирской области приступили к «бездекларационным» камеральным проверкам, сообщает пресс-служба ведомства.

— По состоянию на 01.09.2021 в налоговые органы региона поступило 261,6 тыс. деклараций по форме 3-НДФЛ (почти на 15% больше, чем на аналогичную дату прошлого года). Из них 12 тыс. деклараций представлены для уплаты НДФЛ (на 21% больше). Сумма налога к доплате – 1,7 млрд руб. (на 80% больше, чем в 2020 году), — говорится в сообщении. — Кроме того, 222,2 тыс. деклараций поступило в налоговые инспекции для получения налоговых вычетов (на 13% больше прошлогоднего результата). Общая сумма налога к возврату из бюджета – более 8,6 млрд руб., что на 1 млрд руб. больше, чем в прошлом году (увеличение на 14 %).

Такие камеральные проверки проводятся на основании имеющейся в налоговых органах информации о физическом лице и полученном им доходе. С использованием данной информации в автоматизированном режиме производится расчет налога.

У налогоплательщика есть право на предоставление пояснений и дополнительных документов, например, подтверждающих расходы на реализованное имущество или родственные отношения с дарителем имущества.

Если же в ходе камеральной проверки декларации налогоплательщик не представит сведения о реальных условиях сделки по продаже либо по получению в дар недвижимого имущества, то налоговым органом будет составлен соответствующий акт проверки. На основании акта будет проводиться дальнейшая процедура взыскания начисленного по результатам камеральной проверки НДФЛ, соответствующих пеней и штрафа за непредставление в установленный срок декларации по форме 3-НДФЛ.

В Новосибирской области из 19 тыс. налогоплательщиков, которым уже направлены требования об уплате доначисленного НДФЛ, около 1,6 тыс. человек представили документы, подтверждающие расходы при продаже имущества, более 1,5 тыс. физических лиц подтвердили степень родства при дарении.