В Новосибирске вводится временное ограничение движения большегрузов

В весенний период 2019 года в Новосибирске вводится временное ограничение для движения большегрузов по городским дорогам, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Так, с 29 апреля по 31 мая 2019 года на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, вводится временное ограничение движения транспортных средств: с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом или без груза) и с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящих технологические грузы (бетон, асфальтобетон) и относящихся к специальной технике (контейнеры железнодорожные, автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы).

Отмечается, что для исключения срывов в движении транзитного транспорта по территории города Новосибирска предполагается организация «транспортного коридора», по которому будет происходить движение транзитных транспортных средств.

Транспортные средства смогут проследовать с федеральных трасс восточного и западного направления через улицы Новосибирска в сторону южного выезда из города (на Чуйский тракт). К перечню улиц, на которые не распространяется временное ограничение движения транспортных средств, относятся: ул. Хилокская, ул. Петухова, Советское шоссе, ул. Мира, ул. Ватутина, Бугринский мост, ул. Большевистская, Бердское шоссе, и Старое шоссе.

Временное ограничение движения транспортных средств в весенний период 2019 года не распространяется:

– на международные перевозки грузов;

– на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

– на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

– на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

– на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Фото: Gensa Gensa