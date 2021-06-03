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В Новосибирске выделили три направления развития Военного городка

  • 03/06/2021, 17:08
Автор: Евгения Серёгина
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Однако пока реализовать их не позволяет принадлежность территории…

… Министерству обороны РФ

Спортивный, медицинский и военно-исторический кластер муниципалитет планирует реализовать на территории военного городка №17 после его передачи городу от Министерства обороны РФ. Пока же, по словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, мяч на стороне федералов. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54 в рамках еженедельной пресс-конференции.

Это государственная земля, и муниципалитет не может ей распоряжаться, говорит глава города. Хотя у нас есть понимание, как эта территория могла бы развиваться после того, как ее значительная часть была освобождена от дислокации воинских частей и соединений.

По словам главы города, ряд уже имеющихся на данной территории объектов может войти в основу каждого из кластеров. Так, для развития спортивного направления здесь имеется бассейн СКА, который в настоящее время восстанавливается, фехтовальный центр им. Позднякова. Медицину мог бы представить военный госпиталь со специальным отделением для больных коронавирусом. А расположенные на территории казармы могли бы заложить основы для ее использования в целях военно-патриотического воспитания детей, подростков и молодежи как памятник истории и архитектуры.

Командой мэрии создан дизайн-проект, напоминает Локоть. Мы его неоднократно презентовали в Москве, в Новосибирске, когда здесь проводила свои занятия структура ВЭБ под руководством Игоря Шувалова. Мы говорили, что было бы интересно объединить усилия, чтобы использовать эту площадку для создания военно-патриотического нового центра Новосибирска. У нас есть традиционный центр возле Оперного театра, есть центр Левобережный. А это еще один центр, совершенно особый, недалеко от исторического центра города. Но, повторю, землей распоряжается РФ. Мы ведем переговоры. Определенные усилия предпринимает и губернатор, у нас единая точка зрения.

Про патриотизм на базе военного городка говорит и однопартиец губернатора, первый вице-спикер Заксобрания области Андрей Панферов.

Ранее я уже обращался с просьбой предоставить информацию о результатах работы мэрии города Новосибирска по созданию военно-исторического музейно-выставочного парка на территории Военного городка №17, пишет Панферов на своей странице в соцсети. Отмечу, что, по мнению Министерства обороны РФ, инициатива по созданию в городе Новосибирске на базе Военного городка №17 музейно-выставочного комплекса, посвященного памяти воинов-сибиряков всех поколений с сохранением объектов исторического наследия, достойна внимания и поддержки ввиду ее общественной значимости. Полностью разделяю эту позицию.

При этом, по словам Панферова, ему известно об иных (в отличие от названных мэром) перспективах данной территории.

АО «ДОМ.РФ» добавило земли Военного городка №17 в планы по продаже территории в городе Новосибирске на 2021 год. АО «ДОМ.РФ» была разработана и направлена в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска концепция развития территории в границах города Новосибирска, ограниченной улицами Кошурникова, Бориса Богаткова, Лескова, Ипподромской, Фрунзе в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах, предполагающая жилую застройку общей площадью 532 тысячи кв. м, сообщает вице-спикер Заксобрания.

Жилую застройку, наряду с указанными направлениями развития, не исключает и Анатолий Локоть.

Рядом примыкает площадка недостроев жилых домов, которые Министерство обороны не довело до логического завершения, рассказывает мэр. Это тоже реалии, их надо учитывать при принятии решения.

Напомним, мэрия Новосибирска и правительство Новосибирской области неоднократно заявляли о том, что планируют сделать Военный городок историко-культурной площадкой. Эту идею долго не принимал Минобороны РФ, у которого земля находилась на балансе, поэтому местные власти настаивали на передаче объекта в АО «ДОМ.РФ». При этом периодически появлялась информация о том, что этой площадкой, расположенной в развитом центре Октябрьского района, заинтересовались федеральные девелоперы.

Фото с сайта nsk.novosibdom.ru

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : муниципалитет минобороны Дом.РФ военный городок


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