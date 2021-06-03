В Новосибирске выделили три направления развития Военного городка

… Министерству обороны РФ

Спортивный, медицинский и военно-исторический кластер муниципалитет планирует реализовать на территории военного городка №17 после его передачи городу от Министерства обороны РФ. Пока же, по словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, мяч на стороне федералов. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54 в рамках еженедельной пресс-конференции.

— Это государственная земля, и муниципалитет не может ей распоряжаться, — говорит глава города. — Хотя у нас есть понимание, как эта территория могла бы развиваться после того, как ее значительная часть была освобождена от дислокации воинских частей и соединений.

По словам главы города, ряд уже имеющихся на данной территории объектов может войти в основу каждого из кластеров. Так, для развития спортивного направления здесь имеется бассейн СКА, который в настоящее время восстанавливается, фехтовальный центр им. Позднякова. Медицину мог бы представить военный госпиталь со специальным отделением для больных коронавирусом. А расположенные на территории казармы могли бы заложить основы для ее использования в целях военно-патриотического воспитания детей, подростков и молодежи как памятник истории и архитектуры.

— Командой мэрии создан дизайн-проект, — напоминает Локоть. — Мы его неоднократно презентовали в Москве, в Новосибирске, когда здесь проводила свои занятия структура ВЭБ под руководством Игоря Шувалова. Мы говорили, что было бы интересно объединить усилия, чтобы использовать эту площадку для создания военно-патриотического нового центра Новосибирска. У нас есть традиционный центр возле Оперного театра, есть центр Левобережный. А это — еще один центр, совершенно особый, недалеко от исторического центра города. Но, повторю, землей распоряжается РФ. Мы ведем переговоры. Определенные усилия предпринимает и губернатор, у нас единая точка зрения.

Про патриотизм на базе военного городка говорит и однопартиец губернатора, первый вице-спикер Заксобрания области Андрей Панферов.

— Ранее я уже обращался с просьбой предоставить информацию о результатах работы мэрии города Новосибирска по созданию военно-исторического музейно-выставочного парка на территории Военного городка №17, — пишет Панферов на своей странице в соцсети. — Отмечу, что, по мнению Министерства обороны РФ, инициатива по созданию в городе Новосибирске на базе Военного городка №17 музейно-выставочного комплекса, посвященного памяти воинов-сибиряков всех поколений с сохранением объектов исторического наследия, достойна внимания и поддержки ввиду ее общественной значимости. Полностью разделяю эту позицию.

При этом, по словам Панферова, ему известно об иных (в отличие от названных мэром) перспективах данной территории.

— АО «ДОМ.РФ» добавило земли Военного городка №17 в планы по продаже территории в городе Новосибирске на 2021 год. АО «ДОМ.РФ» была разработана и направлена в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска концепция развития территории в границах города Новосибирска, ограниченной улицами Кошурникова, Бориса Богаткова, Лескова, Ипподромской, Фрунзе в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах, предполагающая жилую застройку общей площадью 532 тысячи кв. м, — сообщает вице-спикер Заксобрания.

Жилую застройку, наряду с указанными направлениями развития, не исключает и Анатолий Локоть.

— Рядом примыкает площадка недостроев жилых домов, которые Министерство обороны не довело до логического завершения, — рассказывает мэр. — Это тоже реалии, их надо учитывать при принятии решения.

Напомним, мэрия Новосибирска и правительство Новосибирской области неоднократно заявляли о том, что планируют сделать Военный городок историко-культурной площадкой. Эту идею долго не принимал Минобороны РФ, у которого земля находилась на балансе, поэтому местные власти настаивали на передаче объекта в АО «ДОМ.РФ». При этом периодически появлялась информация о том, что этой площадкой, расположенной в развитом центре Октябрьского района, заинтересовались федеральные девелоперы.