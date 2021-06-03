Еще один депутат Заксобрания — «под раздачей» следственных органов

В настоящий момент проходят следственные мероприятия у председателя комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам, председателя совета директоров ЗАО «Коченевская птицефабрика» Александра Морозова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Получить комментарий от самого Морозова по поводу происходящего корреспонденту Infopro54 не удалось — телефон депутата был выключен или находился вне зоны действия сети.

Напомним, что в середине мая стало известно о непростой ситуации на подконтрольном депутату предприятии. В частности, по информации администрации Коченевского района, работа фабрики стала нерентабельной, затраты превышали прибыль. В результате производство было остановлено, а сотрудники оказались на бирже труда. Эту информацию подтверждали и в ООО «Агрфинанс» (Владеет ЗАО «Коченевская птицефабрика. — Ред). По информации представителя компании, на тот момент рассматривался вариант продажи активов предприятия, в качестве одного из потенциальных покупателей рассматривалась другая птицефабрика — «Октябрьская», принадлежащая коллеге Морозова по депкорпусу и однопартийцу по «Единой России» — председателю комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Олегу Подойме.

Стоит напомнить, что Морозов — не первый депутат регионального парламента, который в этом году оказался в зоне пристального внимания правоохранительных органов — и об этом стало известно СМИ. В начале февраля было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарева («Единая Россия»), подозреваемого в мошенничестве и хищении денежных средств. По версии следствия, Сичкарев с ещё несколькими фигурантами по предварительному сговору, используя реквизиты и расчетный счет ООО «Сельхозпрод», путем подготовки и предоставления в отдел Управления Федерального казначейства по Новосибирской области фиктивных документов о якобы выполненных работах по ремонту принадлежащих главе К(Ф)Х зернохранилища и животноводческого комплекса, расположенных в п. Кокошино Чулымского района Новосибирской области, совершили хищение денежных средств. В середине мая материалы дела были переданы в суд.