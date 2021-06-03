Еще один депутат Заксобрания — «под раздачей» следственных органов

В настоящий момент проходят следственные мероприятия у председателя комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам, председателя совета директоров ЗАО «Коченевская птицефабрика» Александра Морозова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Получить комментарий от самого Морозова по поводу происходящего корреспонденту Infopro54 не удалось — телефон депутата был выключен или находился вне зоны действия сети.
Стоит напомнить, что Морозов — не первый депутат регионального парламента, который в этом году оказался в зоне пристального внимания правоохранительных органов — и об этом стало известно СМИ. В начале февраля было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарева («Единая Россия»), подозреваемого в мошенничестве и хищении денежных средств. По версии следствия, Сичкарев с ещё несколькими фигурантами по предварительному сговору, используя реквизиты и расчетный счет ООО «Сельхозпрод», путем подготовки и предоставления в отдел Управления Федерального казначейства по Новосибирской области фиктивных документов о якобы выполненных работах по ремонту принадлежащих главе К(Ф)Х зернохранилища и животноводческого комплекса, расположенных в п. Кокошино Чулымского района Новосибирской области, совершили хищение денежных средств. В середине мая материалы дела были переданы в суд.
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