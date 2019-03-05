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В Новосибирске вынесен приговор по делу о покушении на мошенничество с помощью векселя

Жительница Новосибирска приговорена к 4 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей.
  • 05/03/2019, 15:26
В Новосибирске вынесен приговор по делу о покушении на мошенничество с помощью векселя

Железнодорожный районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 41-летней Ирины Киселевой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.186 УК РФ (изготовление в целях сбыта поддельных ценных бумаг и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, совершенные в крупном размере), а также ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

— В суде установлено, что с марта 2015 года по октябрь 2016 года Киселева, действуя в составе группы лиц, составила фиктивный вексель на сумму более 61 млн. рублей путем подделки подписи директора ЗАО «Раздольное». Впоследствии с целью придания видимости законности несуществующей сделки, а также с целью скрыть совершенное преступление, Киселева и ее соучастники провели фиктивную новацию вексельного обязательства и изготовили взамен первоначального вексель на сумму более 2 миллионов долларов США. Вексель был продан за 100 тыс. рублей неосведомленному о преступных намерениях злоумышленников гражданину, который предъявил его к оплате в ЗАО «Раздольное», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что преступные действия Киселевой, действовавшей в составе группы лиц, были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Суд с учетом правовой позиции государственного обвинителя приговорил Киселеву к 4 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Наказание в виде лишение свободы является условным с испытательным сроком 4,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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