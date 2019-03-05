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В зоне риска 30% строящихся объектов в Новосибирске

Губернатор отказался комментировать гарантии региона за застройщиков до того, как эта информация будет озвучена на федеральном уровне.
  • 05/03/2019, 15:34
Автор: Юлия Данилова
В зоне риска 30% строящихся объектов в Новосибирске

— Я знаю о решениях, которые готовятся. Они подробно обсуждались на заседании Госсовета в Казани. Знаю, что есть проект поручений, но озвучивать их до того, как они утверждены президентом России считаю неправильным, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции.

Напомним, в минстрое РФ обсуждаются варианты предоставления небанковского финансирования через фонд дольщиков и Банк Дом.РФ застройщикам, которые с 1 июля 2019 года не смогут получить проектное финансирование в банках. Небанковское финансирование будет предоставляться под гарантии регионов.

В Новосибирской области разработают региональные критерии для застройщиков для получения небанковского финансирования

«То, что сейчас будет происходить в отрасли, — это квест не для слабонервных»

— По нашим оценкам, в Новосибирской области примерно 25-30% объектов, которые находятся в разной стадии готовности и не смогут получить проектное финансирование, либо в этом у них отсутствует целесообразность, — добавил Травников. — Сегодня идет уточнение: какие гарантии потребуются от субъекта федерации, как глава субъекта будет принимать решение и давать эти гарантии. Мы морально к этому готовы, так как нужно пережить непростой для отрасли период 2019 года.

Сегодня представители органов власти Новосибирской области и застройщики планировали обсудить ситуацию в строительной отрасли и варианты поддержки застройщиков на круглом столе с участием замминистра строительства РФ Никиты Стасишина. Проведение мероприятия было отложено из-за изменения рабочего графика Стасишина, пояснил губернатор.

Вчера на пресс-конференции генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский отметил, что в регионе 188 (39%) строящихся объектов имеют просрочки по сдаче. Это уже является стоп-фактором для банков при выдаче проектного финансирования. Председатель совета директоров ГК «Стрижи», депутат заксобрания Илья Поляков настаивает на создании межведомственной рабочей группы для отработки четких критериев по которым будут отбираться застройщики-претенденты на небанковское финансирование под гарантии субъекта федерации и губернатора.

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