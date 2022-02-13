В Новосибирске выросла средняя сумма автокредита

РГС Банк и банк «Открытие» в ходе опроса выяснили, на какие суммы и на каких условиях новосибирские автолюбители предпочитают оформлять кредиты.

Большая часть опрошенных новосибирцев (48%) готовы взять автокредит или кредит наличными на покупку машины на сумму не более 500 тыс. рублей. На втором месте по популярности сумма от 500 тыс. до 1 млн рублей — ее выбрали 32% респондентов. 18% готовы оформить кредит на сумму от 1 млн до 1,5 млн рублей. И только 2% выбирают кредиты на сумму более 2 млн рублей. Займы от 1,5 млн до 2 млн рублей автолюбители Новосибирска не рассматривают.

Годом ранее автокредит до 500 тысяч рублей планировали взять 70% потенциальных покупателей Новосибирска, от 500 тыс. до 1 млн рублей — 20%, на сумму 1-1,5 млн рублей — 6% и 4% на сумму более 1,5 млн рублей. На фоне роста цен и среднего чека по автокредиту всё меньшее количество заёмщиков укладываются в 1 млн рублей при оформлении автокредита на машину, и всё больше потенциальных владельцев увеличивают кредитные аппетиты для финансирования сделки по приобретению авто. Так, в этом году уже 20% заемщиков планируют оформить кредит свыше 1 млн рублей по сравнению с 10% годом ранее.

При этом готовность взять кредит более 1 млн рублей на покупку автомобиля чаще выражают мужчины (20% против 13% женщин). Среди опрошенных старше 55 лет каждый четвертый (25%) не против оформить такой крупный займ, в то время, как только 17% молодых людей 18-30 лет могут позволить себе автокредит более 1 млн рублей.

Наиболее важным параметром при рассмотрении кредита 69% будущих

Новосибирских автовладельцев назвали максимально низкую процентную ставку. Отсутствие залога значимо для 61% респондентов. 49% новосибирцев отметили важность отсутствия обязательного требования к оформлению каско и других страховок. 31% опрошенных указали такой параметр, как минимальный пакет документов. Еще 20% назвали важным отсутствие требований к автомобилю, 8% — отсутствие первоначального взноса.