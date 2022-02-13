В Новосибирске выросла средняя сумма автокредита

РГС Банк и банк «Открытие» в ходе опроса выяснили, на какие суммы и на каких условиях новосибирские автолюбители предпочитают оформлять кредиты.
Большая часть опрошенных новосибирцев (48%) готовы взять автокредит или кредит наличными на покупку машины на сумму не более 500 тыс. рублей. На втором месте по популярности сумма от 500 тыс. до 1 млн рублей — ее выбрали 32% респондентов. 18% готовы оформить кредит на сумму от 1 млн до 1,5 млн рублей. И только 2% выбирают кредиты на сумму более 2 млн рублей. Займы от 1,5 млн до 2 млн рублей автолюбители Новосибирска не рассматривают.
Годом ранее автокредит до 500 тысяч рублей планировали взять 70% потенциальных покупателей Новосибирска, от 500 тыс. до 1 млн рублей — 20%, на сумму 1-1,5 млн рублей — 6% и 4% на сумму более 1,5 млн рублей. На фоне роста цен и среднего чека по автокредиту всё меньшее количество заёмщиков укладываются в 1 млн рублей при оформлении автокредита на машину, и всё больше потенциальных владельцев увеличивают кредитные аппетиты для финансирования сделки по приобретению авто. Так, в этом году уже 20% заемщиков планируют оформить кредит свыше 1 млн рублей по сравнению с 10% годом ранее.
При этом готовность взять кредит более 1 млн рублей на покупку автомобиля чаще выражают мужчины (20% против 13% женщин). Среди опрошенных старше 55 лет каждый четвертый (25%) не против оформить такой крупный займ, в то время, как только 17% молодых людей 18-30 лет могут позволить себе автокредит более 1 млн рублей.
Наиболее важным параметром при рассмотрении кредита 69% будущих
Новосибирских автовладельцев назвали максимально низкую процентную ставку. Отсутствие залога значимо для 61% респондентов. 49% новосибирцев отметили важность отсутствия обязательного требования к оформлению каско и других страховок. 31% опрошенных указали такой параметр, как минимальный пакет документов. Еще 20% назвали важным отсутствие требований к автомобилю, 8% — отсутствие первоначального взноса.
— Дефицит автомобилей и непрекращающийся рост цен на них на фоне падения реальных доходов населения привели к тому, что купить автомобиль без помощи кредита становится все сложнее. Закономерно растет и популярность кредитных программ. Так, в 2021 году клиенты подали в банк на 43% больше кредитных заявок на покупку машины, чем в 2020 году. Количество сделок за год также выросло на 43%, а объем выдач в денежном эквиваленте увеличился в 2 раза, — отметила директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая. — Автокредит сегодня позволяет приобрести желаемый автомобиль, даже если пришлось выйти за рамки бюджета, и в то же время успеть до очередного подорожания. Плюс к этому выгода в текущих реалиях очевидна: переплату по банковским процентам по прошествии нескольких лет, вероятнее всего, нивелирует рост цен на автомобили.
Фото pixabay.com — EddieKphoto
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