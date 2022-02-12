Компания бизнес-инкубатора «Гараж» стала резидентом «Сколково» с антимикронаушником

Создатели антимикронаушника «У.М.» стали участниками инновационного центра «Сколково». «У.М.» способен обнаруживать сигналы используемых на экзаменах микронаушников, разработан резидентами бизнес-инкубатора «Гараж» НГТУ НЭТИ, напомнила пресс-служба вуза.

— Статус резидента «Сколково» предоставляет новые возможности развития проекта, поддержку и помощь, в том числе основное — доверие государственных органов, — рассказал руководитель проекта «У.М.» Денис Рублев. — Главные задачи на данный момент — это продолжить НИОКР, финансирование которого определено программой «СТАРТ-1», повысить узнаваемость бренда и открыть новые рынки

По словам разработчиков антимикронаушника, процесс присоединения к «Сколково» занял несколько месяцев. Новый статус позволит получить разностороннюю помощь проекту: от юридической до организации мероприятий. В реестре проект значится как «Антимикронаушник У.М.» ООО «Рублефф Технолоджи» и относится к IT-кластеру.

По информации Рособрнадзора, на едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2020 году обнаружили 850 нарушений. Большая часть этих нарушений связана с использованием школьниками микронаушников. При этом, согласно проведенному независимому опросу Южно-Уральского государственного медицинского университета, 67,9% студентов толерантно относятся к микронаушникам и используют их на экзаменах.

Устройство будет полезно на экзаменах, олимпиадах, зачетах, курсах. В отличие от широко применяющегося сегодня видеонаблюдения, устройство «У.М.» работает самостоятельно и не требует безотрывного слежения за собой.

«Антимикронаушник» прошел четыре этапа испытаний, которые доказали его эффективность. Сейчас разработка полноценно применяется в НГМУ.

На прошедшем в июне форуме ПМЭФ министр науки и высшего образования Валерий Фальков поддержал проект «антимикронаушника». Он сообщил о готовности министерства содействовать авторам разработки.