Власти изменили ставки по которым будут выкупать жилье для льготников в Новосибирске и области

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по городу Новосибирску на 2022 год для расчета объемов бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области, предусмотренных на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений гражданам, указанным в Федеральном законе от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Новый норматив по которому мэрия будет покупать жилье у застройщиков составляет 91286 рублей.

Напомним, на состоявшемся в пятницу отчетном совещании департамента по строительству мэрии Новосибирска глава ведомства Алексей Кондратьев говорил, что действовавшие раньше нормативы были не интересны для застройщиков (около 37 тыс руб за кв м) и поэтому у муниципалитета были проблемы с приобретением жилья. Именно поэтому мэрия самостоятельно запустила строительство дома для предоставления квартир льготникам, а в перспективе намерена дать старт строительству еще одного объекта. Однако, Кондратьев отмечал, что после изменения нормативов решать вопрос с квартирами будет проще. С другой стороны, по данным участников рынка, средняя цена квадратного метра по Новосибирску к концу 2021 года составила около 100 тыс рублей. Впрочем, это медианные значения, которые получены с учетом того, что в некоторых объектах цена квадратного метра уже перевалила за 200 тыс. Так что в заявленные мэрией 91,2 тыс рублей в 2022 году застройщики вполне могут вписаться.

Новые нормативы стоимости 1 квадратного метра также подписал заместитель губернатора, министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Речь идет о нормативах для жилья в сельских территориях региона на 2022 год. Эта сумма будет использоваться для расчета размера субсидии, предоставляемой в целях реализации на территории муниципальных образований Новосибирской области мероприятий по строительству жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения (жилого дома), в рамках программы «Комплексное развитие

сельских территорий в Новосибирской области». На эти цели из областного бюджета будут предоставляться субсидии в размере 68 319 рублей за кв метр.

Еще одним приказом, также подписанном Лещенко, утверждена стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Новосибирской области на 2022 год для расчета размера социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья — в размере 32 779,26 рубля.