В Новосибирске выступит уникальный театр современной хореографии «Провинциальные танцы»

16 мая с единственным спектаклем на сцене Камерного зала филармонии выступит уникальный коллектив из Екатеринбурга, обладатель шести Премий «Золотая Маска», самая известная труппа современного танца в стране. На счету идейного вдохновителя и главного хореографа театра Татьяны Багановой большое количество постановок в России и за рубежом, в том числе – балет «Весна Священная» на музыку Стравинского в Большом театре, где впервые в истории совместно работали труппы современного и классического танца.

«Выступление коллектива такого уровня – редкая удача для Новосибирска. Мы увидим недавнюю премьеру театра, танцевальный спектакль «Девушка с фарфоровыми глазами», который был создан по мотивам балета «Коппелия». Это новая танцевальная стилистика, contemporary dance, в котором театру «Провинциальные танцы» просто нет равных», — отметил генеральный директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников.

Оттолкнувшись от гениальной балетной комедии «Коппелия», постановщик Татьяна Баганова и ее соавторы создают философскую транскрипцию текста Гофмана «Песочный человек» о любви человека к кукле. Сюжет трансформирован: создатели обращаются к теме искусственного интеллекта и виртуальной реальности, излишней увлеченности современным человеком медиа и ухода от реального мира в сумрачную иллюзорность.

«В спектакле очень много метафор – куклы, люди-механизмы, яблоки, мох, глазницы и шары-миры, расщелины между мирами. Каждый видит в этом то, что трогает его». «На сцене царит театр абсурда: главная героиня с чудным кукишем на голове жарит блинчики, читая гофмановские заметки о злобной человеческой натуре», — писали о премьере театральные критики.

Выступление театра «Провинциальные танцы» в Новосибирске пройдет в рамках всероссийской программы «Большие гастроли».

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