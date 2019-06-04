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В Новосибирске выясняют причину замора рыбы в реке Тула

Аналогичная ситуация уже возникала в марте 2019 года.
  • 04/06/2019, 15:34
В Новосибирске выясняют причину замора рыбы в реке Тула

Глава города дал поручение выяснить причины гибели рыбы в реке Туле на территории Кировского района, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Новосибирские спасатели выехали на место и взяли пробы воды для лабораторного исследования.

Аналогичная ситуация произошла в марте 2019 года. Тогда жители жаловались на загрязнение Тулы нефтепродуктами, приводящее к появлению нефтяной пленки, соответствующего запаха, а также к гибели рыбы. Специалисты МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» дважды выезжали на место, где путем визуального осмотра выявили наличие пятен нефтепродуктов на поверхности реки. Специалисты предположили, что нефтепродукты поступают в Тулу из коллекторов промышленной зоны Кировского района.

В мэрии напомнили, что согласно действующему законодательству полномочиями по надзору в области использования и охраны водных объектов на территории города Новосибирска наделены департамент Росприроднадзора по СФО и министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Мэрией Новосибирска по факту загрязнения реки были направлены письма в уполномоченные органы для принятия мер, оценки вреда, нанесенного окружающей среде, и возмещения ущерба.

Кроме того, в 2013 и 2018 годах представители мэрии совместно с органами прокуратуры, департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды региона уже не раз обследовали проблемную территорию. На объектах, осуществляющих деятельность по обращению с нефтепродуктами, проводились надзорные мероприятия, нарушители привлекались к ответственности, ниже по течению выставлялись боновые заграждения, препятствующие движению нефтепродуктов.

Фото: pixabay.com, автор- Wokandapix

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