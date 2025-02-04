В Новосибирске задержаны участники разбойного нападения на банк

Жертвой грабителей стал 18-летний житель Октябрьского района, который снял в одном из отделений банка крупную сумму денег.

Парень снимал деньги в банкомате и складывал их на подоконник. В этот момент в банк ворвались двое неизвестных в масках. Один из них схватил молодого человека, а другой забрал деньги.

По информации регионального МВД, оперативники из областного и городского управлений уголовного розыска, действуя совместно, смогли установить личности подозреваемых и задержать их. Ими оказались двое мужчин, которые ранее были судимы и сейчас проживают в областном центре. Одному из них 38 лет, а другому — 48.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые успели распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, а подозреваемые заключены под стражу. В настоящее время проводится следствие.

Ранее редакция сообщала о том, что из новосибирского отделения «Локо-Банка» грабители вынесли почти 10 млн рублей. Официальных комментариев о прошествии пока не поступало.