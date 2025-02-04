Для лечения онкологии за рубежом новосибирцы чаще выбирают Турцию

Ежегодно сотни жителей Новосибирской области выезжают за рубеж для лечения онкологических заболеваний. Об этмо сообщил BFM-Новосибирск со ссылкой на данные медицинских агентств. По данным директора медицинского агентства «МедАссистанс» Анастасии Свинтицкой, чаще всего пациенты выбирают Турцию, Германию и Австрию. Сейчас также появился запрос на Южную Корею, где продвинутая медицина.

— Очень часто люди, у которых диагностированы онкологические заболевания, едут к конкретным врачам, которые известны в мировом сообществе, — пояснила эксперт.

Она также отметила, что стоимость лечения за рубежом составляет миллионы рублей. При этом, если пациент решает лечиться за деньги в России, то траты сопоставимы.

Благотворительные фонды пациентов за рубеж сейчас отправляют редко, поясняет руководитель новосибирского бюро Русфонда Екатерина Кузнецова. По ее словам, из России невозможно оплатить такое лечение. В тоже время Кузнецова отметила, что уровень оказания помощи в отечественных клиниках постоянно растет.

Напомним, в минувшие выходные экс-депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова* (*Признана Минюстом РФ иностранным агентом 15 декабря 2023 года) сообщила, что у нее выявили четвертую стадию онкологии. 3 февраля в сети появилось видео, где Пирогова* сообщает, что вернулась в Россию на лечение.

Между тем, у жителей Новосибирской области стали чаще выявлять онкологические заболевания. Минздрав региона объясняет это ростом интереса населения к диспансеризации, позволяющий выявить рак на начальных стадиях. В 2023 году во время осмотров было выявлено около 900 случаев злокачественных новообразований, а в 2024 году — уже 1160. Кроме того, у нескольких тысяч пациентов было подозрение на онкологию, и им были назначены дополнительные обследования.

Стоит также отметить, что Новосибирская область традиционно входит в топ регионов России по медицинскому туризму. Лечиться в медучреждения региона приезжают, в том числе, иностранные граждане.

Ранее редакция сообщала о том, что в НГУ получили патент на базу данных пациентов с немелкоклеточным раком. С помощью этой базы врач-онколог сможет подобрать персонализированную стратегию противоопухолевой терапии пациентам.