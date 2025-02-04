Рекламодателям

Для лечения онкологии за рубежом новосибирцы чаще выбирают Турцию

  • 04/02/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Для лечения онкологии за рубежом новосибирцы чаще выбирают Турцию
Чаще всего люди едут к конкретным врачам, которые известны в мировом сообществе

Ежегодно сотни жителей Новосибирской области выезжают за рубеж для лечения онкологических заболеваний. Об этмо сообщил BFM-Новосибирск со ссылкой на данные медицинских агентств. По данным директора медицинского агентства «МедАссистанс» Анастасии Свинтицкой, чаще всего пациенты выбирают Турцию, Германию и Австрию. Сейчас также появился запрос на Южную Корею, где продвинутая медицина.

— Очень часто люди, у которых диагностированы онкологические заболевания, едут к конкретным врачам, которые известны в мировом сообществе, — пояснила эксперт.

Она также отметила, что стоимость лечения за рубежом составляет миллионы рублей. При этом, если пациент решает лечиться за деньги в России, то траты сопоставимы.

Благотворительные фонды пациентов за рубеж сейчас отправляют редко, поясняет руководитель новосибирского бюро Русфонда Екатерина Кузнецова. По ее словам, из России невозможно оплатить такое лечение. В тоже время Кузнецова отметила, что уровень оказания помощи в отечественных клиниках постоянно растет.

Напомним, в минувшие выходные экс-депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова*  (*Признана Минюстом РФ иностранным агентом 15 декабря 2023 года) сообщила, что у нее выявили четвертую стадию онкологии. 3 февраля в сети появилось видео, где Пирогова* сообщает, что вернулась в Россию на лечение.

Между тем, у жителей Новосибирской области стали чаще выявлять онкологические заболевания. Минздрав региона объясняет это ростом интереса населения к диспансеризации, позволяющий выявить рак на начальных стадиях. В 2023 году во время осмотров было выявлено около 900 случаев злокачественных новообразований, а в 2024 году — уже 1160. Кроме того, у нескольких тысяч пациентов было подозрение на онкологию, и им были назначены дополнительные обследования.

Стоит также отметить, что Новосибирская область традиционно входит в топ регионов России по медицинскому туризму. Лечиться в медучреждения региона приезжают, в том числе, иностранные граждане.

Ранее редакция сообщала о том, что в НГУ получили патент на базу данных пациентов с немелкоклеточным раком. С помощью этой базы врач-онколог сможет подобрать персонализированную стратегию противоопухолевой терапии пациентам. 

Фото freepik, автор: freepik

200

Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Южная Корея Турция Россия Новосибирск Германия

Теги : медицинский туризм лечение онкологии


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

На помощь этой категории заемщиков направлен новый федеральный закон о банкротстве физлиц
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Госэкспертиза одобрила первую часть проекта парка имени Бугакова в Новосибирске
4/02/25 10:30
Город Общество
Новосибирские зоозащитники требуют наказать организаторов жестокого отлова собак
4/02/25 10:15
Власть Общество Право&Порядок
Для лечения онкологии за рубежом новосибирцы чаще выбирают Турцию
4/02/25 10:00
Медицина Общество
В Новосибирске задержаны участники разбойного нападения на клиента в банке
4/02/25 9:30
Право&Порядок
В Новосибирске заметно вырос интерес к российским платформам для делового общения
4/02/25 9:08
Технологии
ПСБ в Новосибирске нарастил кредитование малого и среднего бизнеса региона
4/02/25 9:05
Финансы
Более 50 компаний Новосибирска вошли в Рейтинг работодателей России
4/02/25 9:00
Бизнес
«Новосибирскавтодор» займет на бирже три миллиарда рублей
3/02/25 21:47
Бизнес Финансы
Новосибирского бизнесмена арестовали за хищение 150 миллионов
3/02/25 19:00
Бизнес Недвижимость Право&Порядок
Андрей Панферов назначен и.о. бизнес-омбудсмена Новосибирской области
3/02/25 18:45
Бизнес Власть Отставки и назначения
С «Кудряшовского» свинокомплекса требуют 3 млрд за порчу земли под Новосибирском
3/02/25 18:30
Бизнес Право&Порядок ЦУР
Застройщики в Новосибирске продают земли, покупатели ждут снижения ставок
3/02/25 18:00
Недвижимость
Россельхозцентр оценил риск нашествия саранчи в Новосибирской области в 2025 году
3/02/25 17:45
Агропром
Новосибирский предприниматель осужден за подделку рыбных консервов
3/02/25 17:30
Бизнес Право&Порядок
«Сибстекло» займет на публичном рынке 350 млн рублей
3/02/25 17:15
Бизнес Промышленность Финансы
Новосибирский повар победил в шоу Константина Ивлева «Молодые ножи»
3/02/25 17:00
Бизнес
Правительство освободило производителей масла и яиц от допвыплат ритейлерам
3/02/25 16:30
Бизнес
Продажи некоторых марок премиум-авто в России выросли в четыре раза
3/02/25 16:00
Охотники на СНИЛС объявились среди мошенников в Новосибирской области
3/02/25 15:00
Общество Право&Порядок
Более 1100 спортивных мероприятий пройдут в Новосибирской области в 2025 году
3/02/25 14:49
Власть
Популярное
График получения пенсий и пособий изменился в феврале в Новосибирске
3/02/25 18:15
Мужчина устроил дебош на АЗС в Новосибирске
3/02/25 15:30
Новосибирец переел хурмы и попал на операционный стол
31/01/25 16:00
В Новосибирске пассажир украл спасательный жилет из самолета
31/01/25 14:00
Новосибирская модель plus size похудела на семьдесят килограммов
30/01/25 19:00
Космонавта Кикину из Новосибирска оставили в лесу учиться выживанию
30/01/25 17:00
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-50 самых заметных компаний в российских СМИ в 2024 году
4/02/25 9:10
Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в обеспечение таможенных и налоговых обязательств
3/02/25 9:06
«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 бесплатных карт с кешбэком и процентом на остаток
31/01/25 9:05
В 2024 году робот-информатор новосибирских энергетиков принял более 800 звонков
30/01/25 12:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в 2024 году
30/01/25 9:00
Энергетики подключили к электроснабжению один из последних долгостроев
29/01/25 14:36

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска