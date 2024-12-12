Из новосибирского отделения «Локо-Банка» грабители вынесли почти 10 млн рублей

В одно из отделений «Локо-Банка» ворвался неизвестный и вынес почти 10 миллионов рублей.

Происшествие произошло 12 декабря в 8:30 утра. В зал отделения на улице Гоголя зашёл мужчина в балаклаве, камуфляжной куртке с пистолетом, связал сотрудников банка, похитил 9,5 миллионов, а затем скрылся.

На фотографиях в паблике АСТ-54 видно, как грабитель сначала угрожает сотруднице пистолетом, а затем уводит ее из поля зрения камер.

— Ну это правда зал «Локо-Банка». Сотрудницу, которую увел, тоже знаю. — Смелый мужик. — Просто круто. Все радуются преступлению и поддерживают грабителя. Браво.

В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об ограблении отделения банка подтвердили.

— 12 декабря около 9.05 в полицию поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе города Новосибирска. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также местонахождение лица, совершившего противоправные деяния, — пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным сервиса 2Гис, отделение банка жители оценивают на 3,6 балла из 5. При этом посетители отмечают чуткое отношение сотрудников отделения к проблемам клиентов.

«Локо-банк» — универсальный российский коммерческий банк, основанный в 1994 году. Головной офис находится в Москве.

Ранее редакция сообщала о том, что пункт Wildberries в Октябрьском районе Новосибирска «обнесли» неизвестные. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.