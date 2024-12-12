Из новосибирского отделения «Локо-Банка» грабители вынесли почти 10 млн рублей

В одно из отделений «Локо-Банка» ворвался неизвестный и вынес почти 10 миллионов рублей.
Происшествие произошло 12 декабря в 8:30 утра. В зал отделения на улице Гоголя зашёл мужчина в балаклаве, камуфляжной куртке с пистолетом, связал сотрудников банка, похитил 9,5 миллионов, а затем скрылся.
На фотографиях в паблике АСТ-54 видно, как грабитель сначала угрожает сотруднице пистолетом, а затем уводит ее из поля зрения камер.
— Ну это правда зал «Локо-Банка». Сотрудницу, которую увел, тоже знаю.
— Смелый мужик.
— Просто круто. Все радуются преступлению и поддерживают грабителя. Браво.
В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об ограблении отделения банка подтвердили.
— 12 декабря около 9.05 в полицию поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе города Новосибирска. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также местонахождение лица, совершившего противоправные деяния, — пояснили в пресс-службе ведомства.
По данным сервиса 2Гис, отделение банка жители оценивают на 3,6 балла из 5. При этом посетители отмечают чуткое отношение сотрудников отделения к проблемам клиентов.
«Локо-банк» — универсальный российский коммерческий банк, основанный в 1994 году. Головной офис находится в Москве.
Ранее редакция сообщала о том, что пункт Wildberries в Октябрьском районе Новосибирска «обнесли» неизвестные. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Источник фото: АСТ-54
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