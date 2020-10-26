Почему не будет «второй волны» у проекта anticovidnsk?

— В чатике в телеграм-канале процитировали врача роддома, который перепрофилируют под госпиталь: «СИЗ (средства индивидуальной защиты, респираторы, например), которые якобы должны быть, поступят, но в маленьком количестве и быстро закончатся. Даже на планерке руководство сказало, что вся надежда на благотворительные фонды, которые могут нам помочь с доставкой СИЗов». И сразу же предложение — а давайте еще раз соберем средства и закупим СИЗ.

Не будем.

Во-первых, СИЗ для врачей сейчас не влияет на распространение вируса. Сначала мы собирали средства на СИЗ для скорой помощи (скорая была переносчиком, когда были сотни заболевших), потом для поликлиник, врачи которых ходили на дом к больным с ОРВИ, а СИЗ им не полагались. Если врач заболел, он несколько дней не знает об этом, но заражает тех, к кому приходит.

Во-вторых, в апреле-мае на рынке просто не было медицинских ffp3 (респираторов), а строительные минздрав не мог закупать. А мы могли. В розницу купить такие СИЗ тоже было почти невозможно. Сейчас можно.

В-третьих, anticovidnsk собрал 4,6 млн рублей — и это очень круто! Организовали закупки и поставки респираторов и масок ffp3 в 51-ю больницу. И маски со сменными фильтрами, многоразовые. Но и Минздрав Новосибирской области в 2020 потратил 499,7 млн на СИЗ и 1,1 млрд на ИВЛ. Так что очень хочу верить, что в этот раз Минздрав с СИЗ справится, для этого все есть.

А какие еще варианты?

Поделюсь личным: я была на связи с теми, с кем встречалась за пару дней до того, как поняла, что заболела, и мне было страшно. Но обошлось, никто не заболел. Так что взять на себя ответственность за то, что вы никого не заразите — лучшая помощь сейчас. Вирус проявляется в среднем на пятый день, заразен человек обычно на третий. Много бессимптомных «счастливчиков».

Второе, что видела — хорошая инициатива в Иркутске. Суть: врачи поликлиники не успевают обойти все вызовы. В Новосибирске срок ожидания — часы и дни. И простые жители подвозят врачей в своих машинах. За день врачи успевают навестить 30 пациентов, а не 15.

Третье — стоит делиться опытом лечения и пульсоксиметрами. Наш уже у четвертой семьи, я сама пользовалась чужим, когда болела.

И четвертое: поддерживаю Наталью Пинус (Депутат горсовета Новосибирска. – Ред.), которая поднимает эти вопросы в разговорах с властью.

Может быть, есть еще варианты «спасения утопающих»?

Публикация подготовлена по материалам, опубликованным в соцсети Facebook