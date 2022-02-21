В Новосибирске заключен под стражу экс-адвокат региональной Адвокатской палаты

По сообщению следственного управления СКР по Новосибирской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката за ряд преступлений в сфере экономики, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)

— Следствием установлено, что в период с 2013 по 2014 года фигурант по делу подыскивал граждан, не обладающих специальными юридическими познаниями, заинтересованных в получении займа в виде наличных денежных средств и имеющих в собственности недвижимое имущество. После чего от своего имени предоставлял им на основании договора займа наличные денежные средства, путем обмана и злоупотребления доверием, убедив их в необходимой выдаче нотариальной доверенности на предоставление интересов на аффилированное ему лицо и предоставления оригиналов правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в результате чего получал возможность совершать юридически значимые действия в отношении недвижимого имущества заемщиков, без уведомления собственников, после чего становился собственником имущества, — говорится в сообщении.

В результате преступных действий фигуранта четыре местных жителя понесли имущественный ущерб в размере более 8 млн рублей.

Вину в инкриминируемых преступных деяниях обвиняемый не признал. По ходатайству следователя ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.