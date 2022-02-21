В Новосибирской области предлагают снять часть коронавирусных ограничений

Правительство Новосибирской области подготовило для согласования с областным управлением Роспотребнадзора ряд предложений по поэтапному снятию ограничений в связи с нормализацией эпидемиологической обстановки. Как доложил в ходе оперативного совещания первый вице-губернатор Юрий Петухов, во-первых предлагается отменить допуск по QR-кодам в заведения общепита, SPA-салоны, салоны красоты, сауны и так далее. Во-вторых, работодателям может быть предоставлено право самостоятельно определяться с долей сотрудников, отправляемых на удаленку. Наконец, третье предложение касается возобновление с весны спортивных и культурных массовых мероприятий.

В ближайшее время Роспотребнадзор должен определиться со своей позицией по данным предложениям. Пока начальник областного управления ведомства Александр Щербатов заявляет, что профилактические мероприятия необходимо продолжать соблюдать.

По информации областного управления Роспотребнадзора и министерства здравоохранения, за минувшую неделю зарегистрировано 37,2 тысячи случая заболеваемости коронавирусной инфекции (+13% к прошлой неделе). За минувшие сутки выявлено 5 тыс заболевших, госпитализированы 94 человека. Всего в Новосибирской области выявлено 2,1 млн заболевших.

— Когда во время пандемии вводятся ограничения на посещение театров, кино, но не вводятся в метро — это выглядит абсурдом. В метро люди едут на расстоянии менее 50 см от друг друга, а потом не ходят в театры… — говорит ученый. — При этом, несмотря на введенные ограничения, у нас в России не было жесткого надзора за их соблюдением и ответственности за их нарушения. В той же Японии, Китае, Южной Корее меры работали очень жестко, вплоть до диких штрафов, и эпидемиологическая ситуация в этих странах вполне благоприятная.

9 февраля на пресс-конференции заведующий лабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов сообщал, что не нужно отменять никакие ограничительные меры до тех пор, пока заболеваемость не снизится до уровня дельты.

Эксперт также предупреждал, что снижение статистики заболеваемости коронавирусом будет идти медленными темпами.

Напомним, QR-коды для посещения учреждений общепита были введены в Новосибирской области в октябре 2021 года. На тот момент заболеваемость составляла менее 200 человек в сутки. Участники рынка HoReCa оценивали введение QR-кодов скептически.