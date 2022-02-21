В Новосибирской области предлагают снять часть коронавирусных ограничений

Правительство Новосибирской области подготовило для согласования с областным управлением Роспотребнадзора ряд предложений по поэтапному снятию ограничений в связи с нормализацией эпидемиологической обстановки. Как доложил в ходе оперативного совещания первый вице-губернатор Юрий Петухов, во-первых предлагается отменить допуск по QR-кодам в заведения общепита, SPA-салоны, салоны красоты, сауны и так далее. Во-вторых, работодателям может быть предоставлено право самостоятельно определяться с долей сотрудников, отправляемых на удаленку. Наконец, третье предложение касается возобновление с весны спортивных и культурных массовых мероприятий.
В ближайшее время Роспотребнадзор должен определиться со своей позицией по данным предложениям. Пока начальник областного управления ведомства Александр Щербатов заявляет, что профилактические мероприятия необходимо продолжать соблюдать.
По информации областного управления Роспотребнадзора и министерства здравоохранения, за минувшую неделю зарегистрировано 37,2 тысячи случая заболеваемости коронавирусной инфекции (+13% к прошлой неделе). За минувшие сутки выявлено 5 тыс заболевших, госпитализированы 94 человека. Всего в Новосибирской области выявлено 2,1 млн заболевших.
— Когда во время пандемии вводятся ограничения на посещение театров, кино, но не вводятся в метро — это выглядит абсурдом. В метро люди едут на расстоянии менее 50 см от друг друга, а потом не ходят в театры… — говорит ученый. — При этом, несмотря на введенные ограничения, у нас в России не было жесткого надзора за их соблюдением и ответственности за их нарушения. В той же Японии, Китае, Южной Корее меры работали очень жестко, вплоть до диких штрафов, и эпидемиологическая ситуация в этих странах вполне благоприятная.
Эксперт также предупреждал, что снижение статистики заболеваемости коронавирусом будет идти медленными темпами.
Напомним, QR-коды для посещения учреждений общепита были введены в Новосибирской области в октябре 2021 года. На тот момент заболеваемость составляла менее 200 человек в сутки. Участники рынка HoReCa оценивали введение QR-кодов скептически.
Фото: pixabay.com — congerdesign
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