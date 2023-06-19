В Новосибирске закрыли опасные аттракционы

Прокуратура Новосибирской области провела проверку всех аттракционов в городе, сообщили в ведомстве. В ходе проверки установлено, что владельцы нескольких из них эксплуатируют устаревшую технику, в том числе с техническими неисправностями. Кроме того, на некоторых аттракционах отсутствует обязательная информация о правилах пользования и не используются измерительные средства веса и роста. В ведомстве добавили, что на аттракционах зачастую не было средств для оказания первой медицинской помощи.

— По представлениям прокуратуры работа указанных аттракционов с техническими неисправностями прекращена. Нарушения, выразившиеся в отсутствии необходимой информации о правилах пользования техникой, измерительных приборов и средств оказания медицинской помощи, устранены, — уточнили в прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что мэру Новосибирска внесено представление. В нем указано о необходимости расторгнуть договоры аренды с владельцами аттракционов, эксплуатация которых может повлечь травматизм, проведении инвентаризации и замене техники на новую.

Проверки продолжаются в районах области.

Напомним, вечером 8 июня 2023 года в парке развлечений в Центральном районе города Новосибирска во время движения аттракциона девочки в возрасте 6-ти и 11-ти лет из-за резкого экстренного торможения ударились об элементы карусели.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске с Михайловской набережной исчезла карусель за пять миллионов рублей.