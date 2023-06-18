Рекламодателям

В Новосибирске пригородные поезда меняют расписание

  • 18/06/2023, 18:18
Автор:
электрички
Изменения касаются 24 электричек.

Компания АО «Новосибирск – пригород» сообщает об изменениях в расписании ряда электропоездов.

Расписание пригородных поездов изменилось с 13 июня в связи с проведением капитального ремонта пути, сообщают в компании. Корректировка времени следования до 58 минут. Изменения касаются 24 поездов, курсирующих по маршрутам: Новосибирск – Болотная, Новосибирск Сокур, Новосибирск Жеребцово, Новосибирск Издревая, Буготак Новосибирск, Пригородный простор Новосибирск-Восточный.

Введены следующие изменения

В Восточном направлении:

  • 13 21 июня №6422 Новосибирск – Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:44 (на 24 минуты позже), прибытие на станцию Болотная в 22:10 (на 24 минуты позже).

В Жеребцовском направлении:

  • 14 21 июня №6516 Жеребцово Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 21:26 (на 50 минут позже), отправление со станции Инская в 22:13 (на 58 минут позже) прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 22:47 (на 58 минут позже).
  • 15 21 июня №6515 Новосибирск Жеребцово, отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:02 (по расписанию), отправление со станции Инская в 19:50 (на 13 минут позже), прибытие на станцию Жеребцово в 20:30 (на 15 минут позже).

По маршруту Городской железной дороги в Новосибирске

  • 14, 16, 20 июня №7306 Пригородный простор Новосибирск-Восточный, отправление с о.п. Пригородный простор в 18:06 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Восточный в 18:49 (на 10 минут позже), 10 пригородных поездов будут отправляться раньше установленного расписания от 2 до 30 минут.
  • 15 21 июня №6520 Жеребцово Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 5:27 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 6:46 (по расписанию). №6522 Жеребцово Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 6:12 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 7:33 (по расписанию). №6504 Сокур Новосибирск, отправление со станции Сокур в 10:55 (на 5 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:33 (по расписанию). №6506 Жеребцово Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 12:18 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:36 (по расписанию). №6510 Сокур Новосибирск, отправление со станции Сокур в 15:45 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:23 (по расписанию). №6512  Жеребцово Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 17:20 (на 15 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:40 (на 9 минут раньше). №6511  Новосибирск Сокур, отправление со станции Новосибирск-Главный  в 15:40 (на 2 минуты раньше), прибытие на станцию Сокур в 16:56 (по расписанию).
  • 15 16, 19 21 июня №6526 Издревая Новосибирск, отправление со станции Издревая в 7:49 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 8:39 (по расписанию). №6524 Издревая – Новосибирск, отправление со станции Издревая в 20:17 (на 7 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:02 (по расписанию).
  • 16 – 18, 20 – 21 июня №6503 Новосибирск – Сокур, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:11 (на 30 минут раньше), прибытие на станцию Сокур в 9:47 (на 29 минут раньше).

Напомним, что до этого АО «Экспресс-пригород» меняло расписание электропоездов по таким направлениям, как Новосибирск Курундус, Новосибирск Буготак и Новосибирск Тогучин.

Ранее редакция сообщала об изменении расписания в новосибирском аэропорту «Толмачёво».

Фото Flickr — GensaGensa

631

Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирская область

Теги : расписание электричек


Рынок микрофинансирования
Поддержка бизнеса
День города в Новосибирске
ПМЭФ2023
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Предприятие в Бердске будет производить маскировочные сети для СВО
17/06/23 12:46
Подрядчик извинился за баннер с портретом героя СВО, которым укрыли строительный мусор
17/06/23 8:50
Добровольцем на СВО уезжает глава сельсовета в Новосибирской области
16/06/23 10:25
В Новосибирской области растёт число дорожных происшествий с детьми

В Новосибирской области растёт число дорожных происшествий с детьми

Количество детских травм, полученных в результате ДТП, также увеличилось.
Читать статью >>
Евгений Лебедев выдвинут кандидатом на пост губернатора Новосибирской области

Евгений Лебедев выдвинут кандидатом на пост губернатора Новосибирской области

Сегодня о своем кандидате сообщили представители реготделения КПРФ.
Читать статью >>
Мостранспроект привлекли к решению проблем дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска

Мостранспроект привлекли к решению проблем дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска

Институт спроектировал 100% трамвайной инфраструктуры столицы России.
Читать статью >>
Предприятие в Бердске будет производить маскировочные сети для СВО

Предприятие в Бердске будет производить маскировочные сети для СВО

Они недоступны для тепловизоров.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Юлия Карпицкая, патентный поверенный РФ №2167

Юлия Карпицкая: В России резко сократилось количество патентов, которые регистрируют иностранцы

Сейчас на территории страны действует более 100 тысяч патентов, принадлежащих иностранным правообладателям.
Все материалы
Рынок микрофинансирования
Поддержка бизнеса
День города в Новосибирске
ПМЭФ2023
Лента новостей

Новосибирцы не забрали выигранные в лотерею миллионы рублей

18/06/2023, 18:14

В России посчитали количество алко-смертей

18/06/2023, 16:06

В Новосибирске на День города объявят имена белых медвежат

18/06/2023, 15:16

В Новосибирске назвали районы-лидеры по числу квартирных краж

18/06/2023, 15:11
Популярное

Все об отпуске в Египте

16/06/2023, 15:47

Мошенники заставляют россиян рефинансировать кредиты

16/06/2023, 14:06

Как защитить себя и свой карман от недобросовестных мастеров: полезные советы

15/06/2023, 15:54
Новости компаний

Сбер и Новосибирская область договорились о стратегическом партнёрстве

16/06/2023, 18:31

Банк «Левобережный» — лауреат конкурса «Новосибирская марка»

16/06/2023, 17:14

ВТБ в очередной раз признан одним из лидеров рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП

16/06/2023, 10:57

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска