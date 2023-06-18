В Новосибирске пригородные поезда меняют расписание

Компания АО «Новосибирск – пригород» сообщает об изменениях в расписании ряда электропоездов.

— Расписание пригородных поездов изменилось с 13 июня в связи с проведением капитального ремонта пути, — сообщают в компании. — Корректировка времени следования — до 58 минут. Изменения касаются 24 поездов, курсирующих по маршрутам: Новосибирск – Болотная, Новосибирск — Сокур, Новосибирск —Жеребцово, Новосибирск — Издревая, Буготак — Новосибирск, Пригородный простор — Новосибирск-Восточный.

Введены следующие изменения

В Восточном направлении:

13 — 21 июня №6422 Новосибирск – Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:44 (на 24 минуты позже), прибытие на станцию Болотная в 22:10 (на 24 минуты позже).

В Жеребцовском направлении:

14 — 21 июня №6516 Жеребцово — Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 21:26 (на 50 минут позже), отправление со станции Инская в 22:13 (на 58 минут позже) прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 22:47 (на 58 минут позже).

— №6516 Жеребцово — Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 21:26 (на 50 минут позже), отправление со станции Инская в 22:13 (на 58 минут позже) прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 22:47 (на 58 минут позже). 15 — 21 июня №6515 Новосибирск — Жеребцово, отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:02 (по расписанию), отправление со станции Инская в 19:50 (на 13 минут позже), прибытие на станцию Жеребцово в 20:30 (на 15 минут позже).

По маршруту Городской железной дороги в Новосибирске

14, 16, 20 июня №7306 Пригородный простор — Новосибирск-Восточный, отправление с о.п. Пригородный простор в 18:06 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Восточный в 18:49 (на 10 минут позже), 10 пригородных поездов будут отправляться раньше установленного расписания от 2 до 30 минут.

№7306 Пригородный простор — Новосибирск-Восточный, отправление с о.п. Пригородный простор в 18:06 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Восточный в 18:49 (на 10 минут позже), 10 пригородных поездов будут отправляться раньше установленного расписания от 2 до 30 минут. 15 — 21 июня №6520 Жеребцово — Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 5:27 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 6:46 (по расписанию). №6522 Жеребцово — Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 6:12 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 7:33 (по расписанию). №6504 Сокур — Новосибирск, отправление со станции Сокур в 10:55 (на 5 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:33 (по расписанию). №6506 Жеребцово — Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 12:18 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:36 (по расписанию). №6510 Сокур — Новосибирск, отправление со станции Сокур в 15:45 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:23 (по расписанию). №6512 Жеребцово — Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 17:20 (на 15 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:40 (на 9 минут раньше). №6511 Новосибирск — Сокур, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:40 (на 2 минуты раньше), прибытие на станцию Сокур в 16:56 (по расписанию).

— №6520 Жеребцово — Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 5:27 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 6:46 (по расписанию). №6522 Жеребцово — Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 6:12 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 7:33 (по расписанию). №6504 Сокур — Новосибирск, отправление со станции Сокур в 10:55 (на 5 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:33 (по расписанию). №6506 Жеребцово — Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 12:18 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:36 (по расписанию). №6510 Сокур — Новосибирск, отправление со станции Сокур в 15:45 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:23 (по расписанию). №6512 Жеребцово — Новосибирск, отправление со станции Жеребцово в 17:20 (на 15 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:40 (на 9 минут раньше). №6511 Новосибирск — Сокур, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:40 (на 2 минуты раньше), прибытие на станцию Сокур в 16:56 (по расписанию). 15 — 16, 19 — 21 июня №6526 Издревая — Новосибирск, отправление со станции Издревая в 7:49 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 8:39 (по расписанию). №6524 Издревая – Новосибирск, отправление со станции Издревая в 20:17 (на 7 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:02 (по расписанию).

— — №6526 Издревая — Новосибирск, отправление со станции Издревая в 7:49 (на 6 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 8:39 (по расписанию). №6524 Издревая – Новосибирск, отправление со станции Издревая в 20:17 (на 7 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:02 (по расписанию). 16 – 18, 20 – 21 июня №6503 Новосибирск – Сокур, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:11 (на 30 минут раньше), прибытие на станцию Сокур в 9:47 (на 29 минут раньше).

Напомним, что до этого АО «Экспресс-пригород» меняло расписание электропоездов по таким направлениям, как Новосибирск — Курундус, Новосибирск — Буготак и Новосибирск — Тогучин.

Ранее редакция сообщала об изменении расписания в новосибирском аэропорту «Толмачёво».