В Новосибирске с Михайловской набережной исчезла карусель за пять миллионов рублей

Свадебная карусель с лошадками украсила новосибирский парк еще летом прошлого года. Тогда на ней смогли прокатиться мэр города Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова. Однако карусель тогда порадовала не только представителей местной власти, но также жителей и гостей столицы Сибири, которые смогли оценить аттракцион по достоинству.

В настоящее время площадка, расположенная рядом с гоночной мини-трассой на набережной, почему-то пустует. В том, что произошло с каруселью передает издание КП-Новосибирск.

По словам представителя администрации парка, вместо нее будет установлен аттракцион с другими техническими характеристиками, которые, в отличие от предыдущих, смогут выдерживать суровые сибирские морозы.

Ранее редакция сообщала, что променад «Михайловской набережной» сузят из-за ремонта моста.