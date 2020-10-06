В Новосибирске заметно выросли продажи мобильных телефонов

По данным Авито, по итогам III квартала 2020 года на платформе было продано на 21% больше мобильных телефонов, чем в аналогичный период в прошлом году и на 16% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Лидерами по востребованности в России стали iPhone, Samsung и Xiaomi: на эти марки пришлось 73% всех продаж.

По данным экспертов Авито, заметнее всего по сравнению с III кварталом прошлого года продажи выросли в Красноярске, Ижевске и Тюмени – на 40%, 38% и 29% соответственно. Наименьший рост продаж по сравнению с прошлым годом был зафиксирован в Москве – всего на 9%, однако по сравнению со II кварталом 2020 года рост продаж в столице самый высокий – 39%. Новосибирцы в III квартале приобрели на Авито на 12% больше мобильных телефонов, чем в прошлом году, и на 18% больше, чем во II квартале текущего года.

— В Новосибирске самыми продаваемыми телефонами стали iPhone, Samsung и Xiaomi. На эти марки пришлось около 73% от всех продаж мобильных телефонов по региону. iPhone приобретали в среднем за 10 500 рублей, мобильные телефоны марки Samsung — за 6 500 рублей, а Xiaomi – за 6 200 рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что мобильные телефоны в III квартале в России приобретали в среднем за 6 500 рублей, а в Новосибирске средняя цена мобильного телефона в III квартале составила 7 000 рублей.

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