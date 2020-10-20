В Новосибирске заработал новый логистический сервис

В Новосибирске заработал логистический сервис QUICQ, ориентированный на быструю курьерскую доставку, сообщили в пресс-службе «Сколково». Отмечается, что к сервису уже подключилось более 200 компаний малого и среднего бизнеса из региона.

— Таким образом, предприниматели планируют оптимизировать скорость доставки для ресторанов, интернет-магазинов и других сегментов малого и среднего бизнеса до 30 минут – именно такое время занимает срочная доставка, несрочная доставка осуществляется в промежутке от получаса до двух, — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что процесс доставки цифровизирован, все процессы отображаются онлайн в приложении. Это позволяет сохранять контроль над управлением логистическими процессами, но экономить время и ресурсы.

— Стоимость доставки считает алгоритм, разработанный в QUICQ. По словам основателей, сервис помогает клиентам экономить до 40% расходов по сравнению с развитием собственной курьерской службы, — уточнили специалисты.

Еще одним преимуществом QUICQ является процесс оплаты, который происходит при помощи терминала, встроенного в смартфон курьера. При этом средства сразу поступают на счет отправителя, транзакции проходят не через логистический сервис, а напрямую.

QUICQ – это проект выпускников программы MOOVE*, которая реализуется бизнес-школой СКОЛКОВО и лидером технологической индустрии – компанией МТС. Помимо Новосибирска логистический сервис работает в четырех городах России, среди них: Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Ярославль.

*Программа MOOVE Skolkovo x MTS была запущена в 2019. Она ориентирована на студентов STEM-специальностей. Длительность курса составляет 9 месяцев, в течение которых студенты работают над бизнес-проектами под руководством профессорского состава бизнес-школы СКОЛКОВО и менторов МТС. По итогам первого потока все восемь команды выпустили проекты на рынок. Второй поток программы MOOVE Skolkovo x MTS стартует в октябре.

Фото предоставлено пресс-службой «Сколково»